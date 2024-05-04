Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в вопросе переговоров против Украины играет опыт определенных европейских стран. Ведь после Второй мировой войны преобладали споры, а не глобальные конфликты, поэтому способ их решения был несколько иным.

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Переговоры с позиции силы

На Западе до сих пор присутствует ментальная ловушка якобы за столом встретились две стороны, которые имеют спор и одинаково виноваты. Поэтому многие эксперты считают, что в ситуации Украины и России говорится о переговорах, в которых надо договориться "где-то посередине", а не о переговорах, в которых надо восстановить справедливость и действие закона.

Все переговоры с 2014 года происходили с позиции – ультиматумы со стороны России и предложения со стороны Украины. Это всегда было несправедливо и недейственно. Поэтому никакого урегулирования между сторонами не удалось, ведь Россия никогда не была настроена на компромисс,

– рассказал Олег Саакян.

Всегда было так, что компромиссов требовали от Украины, тогда как Россия говорила только на языке ультиматумов. Даже сейчас многие предлагают, чтобы страна-агрессор отказалась от того, что недополучила, а мы от того, что когда-то имели. Это неприемлемая история, поэтому для Украины любые переговоры могут начинаться только в условиях паритетности.

Может ли Украина от чего-то отказаться

"Если Россия выставляет свой ультиматум, например, демилитаризацию, то тогда Украина может выставить ультиматумом – денуклеаризацию России, то есть отказ от ядерного оружия. Ведь оккупанты уже нарушили все обязательства, которые имели согласно международным нормам". – сказал политолог.

Конечно, они на это не согласятся, так же как и Украина на демилитаризацию.

Еще одно требование врага сделать русский язык вторым государственным. Пусть тогда Россия со своей стороны обеспечит паритетное количество украинских школ, библиотек, признает украинцев коренным народом на территории России и внесет в Конституцию украинский язык, как федеральный язык в ряде субъектов,

– подчеркнул Саакян.

Кроме этого, должна быть установлена ответственность за уничтожение украинской культуры, языка на территориях этнического присутствия украинцев. Это паритетно и ряд таких требований можно продолжать, но все это язык ультиматумов.

Язык предложений также можно сформулировать. Например, Украина отказывается от части репараций по доказанным случаям эксцессов исполнителей. Это означает, что в определенных случаях ответственность за преступления будет нести не Россия, а преемники человека, который их совершил.

Есть разграничение, где была ответственность путинского режима, а где всего российского государства. Со своей стороны, Россия должна вывести войска из Украины,

– добавил политолог.

Если страна-агрессор действительно будет иметь желание переговоров, то должна отказаться от всего, что захватила, начиная с 2014 года. К тому же наложатся отягчающие обстоятельства из-за того, что сделали россияне.

"Я скептически настроен относительно того, что с Россией удастся о чем-то договариваться. Гипотетически мы все проговорили. Но практически – Россия понимает только язык силы", – подытожил политолог.

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