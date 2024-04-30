Напомним, на днях в ЦПД завили, что новости о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с Россией в июне этого года, не соответствует действительности. Такие тезисы назвали манипуляцией вокруг заявления Президента Украины Владимира Зеленского.
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Есть одно условие
Ллойд Остин допустил вероятность переговоров между Россией и Украиной. Комментируя вероятность мирных переговоров, он отметил, что в таком случае главной задачей партнеров будет сделать так, чтобы на тот момент Украина была в как можно более мощной позиции.
Большинство конфликтов такого рода заканчиваются какими-то переговорами. Опять же, когда это произойдет, мы хотим, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы она могла достичь своей цели и договориться о правильных вещах: на что она согласится или не согласится. Наша цель - убедиться, что они имеют помощь,
– заявил глава Пентагона.
Украина и Россия могли заключить так называемое "мирное соглашение"
- Немецкое издание Die Welt опубликовало "секретный" документ, который якобы готовился в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
- В документе якобы говорится об определенных договоренностях, которые были достигнуты между Украиной и Россией, но несколько его пунктов должны были согласовать непосредственно Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите.
- Согласно этому "соглашению" Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета" и отказаться от членства в любых военных союзах, в частности в НАТО.
- Кроме того, Киев должен был бы никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в Украину. Также не проводить военные учения с иностранным участием и отказаться от участия в любых военных конфликтах. Однако Украина могла бы стать членом Евросоюза.
- Россия со своей стороны якобы "гарантировала", что больше не будет нападать на Украину. Гарантии безопасности должны были предоставить в частности США, Великобритания, Франция, Китай.
- Россия хотела, чтобы Украина фактически передала ей Крым. Относительно границ в Донецкой и Луганской областях, до их якобы должны были определить лично Путин и Зеленский. Однако Украина отклонила это.