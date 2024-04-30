Нагадаємо, днями у ЦПД завили, що новини про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з Росією в червні цього року, не відповідає дійсності. Такі тези назвали маніпуляцією навколо заяви Президента України Володимира Зеленського.

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Є одна умова

Ллойд Остін припустив ймовірність переговорів між Росією та Україною. Коментуючи ймовірність мирних перемовин, він зазначив, що у такому разі головним завданням партнерів буде зробити так, аби на той момент Україна була в якомога потужнішій позиції.

Більшість конфліктів такого роду закінчуються якимись переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети й домовитися про правильні речі: на що вона погодиться чи не погодиться. Наша мета - переконатися, що вони мають допомогу,

– заявив глава Пентагону.

Україна та Росія могли укласти так звану "мирну угоду"