Нагадаємо, днями у ЦПД завили, що новини про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з Росією в червні цього року, не відповідає дійсності. Такі тези назвали маніпуляцією навколо заяви Президента України Володимира Зеленського.
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Є одна умова
Ллойд Остін припустив ймовірність переговорів між Росією та Україною. Коментуючи ймовірність мирних перемовин, він зазначив, що у такому разі головним завданням партнерів буде зробити так, аби на той момент Україна була в якомога потужнішій позиції.
Більшість конфліктів такого роду закінчуються якимись переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети й домовитися про правильні речі: на що вона погодиться чи не погодиться. Наша мета - переконатися, що вони мають допомогу,
– заявив глава Пентагону.
Україна та Росія могли укласти так звану "мирну угоду"
- Німецьке видання Die Welt опублікувало "секретний" документ, який нібито готувався на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
- В документі буцімто йдеться про певні домовленості, які були досягнуті між Україною та Росією, але декілька його пунктів мали узгодити безпосередньо Владімір Путін і Володимир Зеленський на саміті.
- Відповідно цієї "угоди" Україна мала дотримуватись "постійного нейтралітету" та відмовитись від членства у будь-яких військових союзах, зокрема в НАТО.
- Крім того, Київ мав би ніколи не "отримувати, не виробляти й не купувати" ядерну зброю, не допускати іноземну зброю і війська в Україну. Також не проводити військові навчання з іноземною участю та відмовитись від участі у будь-яких військових конфліктах. Проте Україна могла б стати членом Євросоюзу.
- Росія зі свого боку нібито "гарантувала", що більше не нападатиме на Україну. Гарантії безпеки мали надати зокрема США, Велика Британія, Франція, Китай.
- Росія хотіла, щоб Україна фактично передала їй Крим. Щодо кордонів в Донецькій та Луганській областях, до їх буцімто мали визначити особисто Путін та Зеленський. Проте Україна відхилила це.