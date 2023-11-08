Звіт Єврокомісії передала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в межах Пакету розширення ЄС. Їй подякували за тісну та плідну співпрацю під час імплементації необхідних критеріїв, передає 24 Канал.

До теми На шляху до ЄС: Україна передала Угорщині дорожню карту щодо розв'язання питання нацменшин

Україна наближається до членства в ЄС

Денис Шмигаль відзначив, що сьогоднішня оцінка є дуже важливою у контексті визначення наступних кроків України на євроінтеграційному шляху. За півтора року нашій державі вдалося реалізувати цілу низку важливих структурних реформ.

Паралельно Уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Нашим наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС,

– підкреслив Шмигаль.

Він додав, що з кожним днем Україна невпинно наближається до повноцінного членства в ЄС.

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