Звіт Єврокомісії передала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в межах Пакету розширення ЄС. Їй подякували за тісну та плідну співпрацю під час імплементації необхідних критеріїв, передає 24 Канал.
До теми На шляху до ЄС: Україна передала Угорщині дорожню карту щодо розв'язання питання нацменшин
Україна наближається до членства в ЄС
Денис Шмигаль відзначив, що сьогоднішня оцінка є дуже важливою у контексті визначення наступних кроків України на євроінтеграційному шляху. За півтора року нашій державі вдалося реалізувати цілу низку важливих структурних реформ.
Паралельно Уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Нашим наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС,
– підкреслив Шмигаль.
Він додав, що з кожним днем Україна невпинно наближається до повноцінного членства в ЄС.
Вступ України до Євросоюзу: що відомо
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла успіхів у реформах правосуддя, антикорупційній програмі, стримуванні олігархів. Відтак вона рекомендувала розпочати переговори про вступ України в ЄС. Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що українці реалізують реформи навіть під час війни, а також додала, що бажання вступу в ЄС було очевидним ще 10 років тому, коли почалися протести на Майдані.
- На таку заяву Єврокомісії відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це правильним кроком і зауважив, що українці завжди були частиною європейської родини. Сьогодні вони відстоюють це право, захищаючи європейські цінності.
- Журналісти оприлюднили, ймовірні, кроки, які тепер має виконати Україна. Зокрема мовиться про збільшення штату НАБУ, виключення із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК, схвалення закону про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, у межах деолігархізації тощо.