Отчет Еврокомиссии передала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в рамках Пакета расширение ЕС. Ее поблагодарили за тесное и плодотворное сотрудничество во время имплементации необходимых критериев, передаёт 24 Канал.

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Украина приближается к членству в ЕС

Денис Шмигаль отметил, что сегодняшняя оценка очень важна в контексте определения следующих шагов Украины на евроинтеграционном пути. За полтора года нашему государству удалось реализовать целый ряд важных структурных реформ.

Параллельно Правительство провело селф-скрининг национального законодательства. Нашим следующим шагом является подготовка к концу года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС,

– подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что с каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС.

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