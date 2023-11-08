Отчет Еврокомиссии передала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в рамках Пакета расширение ЕС. Ее поблагодарили за тесное и плодотворное сотрудничество во время имплементации необходимых критериев, передаёт 24 Канал.
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Украина приближается к членству в ЕС
Денис Шмигаль отметил, что сегодняшняя оценка очень важна в контексте определения следующих шагов Украины на евроинтеграционном пути. За полтора года нашему государству удалось реализовать целый ряд важных структурных реформ.
Параллельно Правительство провело селф-скрининг национального законодательства. Нашим следующим шагом является подготовка к концу года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС,
– подчеркнул Шмигаль.
Он добавил, что с каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз: что известно
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина добилась успехов в реформах правосудия, антикоррупционной программе, сдерживании олигархов. Следовательно она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Также Урсула фон дер Ляен отметила, что украинцы реализуют реформы даже во время войны, а также добавила, что желание вступления в ЕС было очевидно еще 10 лет назад, когда начались протесты на Майдане.
- На такое заявление Еврокомиссии отреагировал президент Владимир Зеленский. Он назвал это правильным шагом и отметил, что украинцы всегда были частью европейской семьи. Сегодня они отстаивают это право, защищая европейские ценности.
- Журналисты обнародовали, вероятные, шаги, которые теперь надо выполнить Украина. В частности, речь идет об увеличении штата НАБУ, исключении из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК, одобрения закона о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации и т.д.