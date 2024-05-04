Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що у питанні перемовин проти України грає досвід певних європейських країн. Адже після Другої світової війни переважали суперечки, а не глобальні конфлікти, тому спосіб їхнього розв'язання був дещо іншим.

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Переговори з позиції сили

На Заході досі присутня ментальна пастка нібито за столом зустрілися дві сторони, які мають суперечку та однаково винні. Тому багато експертів вважає, що в ситуації України та Росії мовиться про переговори, в яких треба домовитись "десь посередині", а не переговори, в яких треба відновити справедливість і дію закону.

Всі переговори з 2014 року відбувалися з позиції – ультиматуми з боку Росії та пропозиції з боку України. Це завжди було несправедливо та недієво. Тому ніякого врегулювання між сторонами не вдалося, адже Росія ніколи не була налаштована на компроміс,

– розповів Олег Саакян.

Завжди було так, що компромісів вимагали від України, тоді як Росія говорила тільки мовою ультиматумів. Навіть зараз багато хто пропонує, щоб країна-агресорка відмовилась від того, що недоотримала, а ми від того, що колись мали. Це неприйнятна історія, тому для України будь-які перемовини можуть починатися лише в умовах паритетності.

Чи може Україна від чогось відмовитися

"Якщо Росія виставляє свій ультиматум, наприклад, демілітаризацію, то тоді Україна може виставити ультиматумом – денуклеаризацію Росії, тобто відмову від ядерної зброї. Адже окупанти вже порушили всі зобов'язання, які мали згідно з міжнародними нормами", – сказав політолог.

Звісно, вони на це не погодяться, так само як і Україна на демілітаризацію.

Ще одна вимога ворога зробити російську мову другою державною. Нехай тоді Росія зі свого боку забезпечить паритетну кількість українських шкіл, бібліотек, визнає українців корінним народом на території Росії та внесе у Конституцію українську мову, як федеральну мову у низці суб'єктів,

– підкреслив Саакян.

Крім цього, має бути встановлена відповідальність за знищення української культури, мови на територіях етнічної присутності українців. Це паритетно й низку таких вимог можна продовжувати, але все це мова ультиматумів.

Мову пропозицій також можна сформулювати. Наприклад, Україна відмовляється від частини репарацій щодо доведених випадків ексцесів виконавців. Це означає, що у певних випадках відповідальність за злочини нестиме не Росія, а наступники людини, яка їх скоїла.

Тобто є розмежування, де була відповідальність путінського режиму, а де всієї російської держави. Зі свого боку, Росія має вивести війська з України,

– додав політолог.

Якщо країна-агресорка справді матиме бажання переговорів, то мусить відмовитися від всього, що захопила, починаючи з 2014 року. До того ж накладуться обтяжувальні обставини через те, що зробили росіяни.

"Я скептично налаштований щодо того, що з Росією вдасться про щось домовлятися. Гіпотетично ми все проговорили. Але практично – Росія розуміє лише мову сили", – підсумував політолог.

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