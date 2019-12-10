Российский Лондон: как Кремль вмешивается в британскую политику

Российские олигархи свободно покупают футбольные клубы и недвижимость, шпионы и агенты планируют операции, много денег из России лежит в британских банках. Нападение на семью Скрипалей показало всю мощь, которую Кремль применяет непосредственно на Туманном Альбионе.

Спецслужбы сейчас расследуют возможную причастность хакеров Кремля к утечке секретных документов о переговорах между Великобританией и США. О новом скандале с утечкой правительственных документов – в материале 24 канала.

Что произошло с документами правительства Британии?



Лидер партии лейбористов Джереми Корбин во время кампании с документам о Службе Здоровье / Фото: Getty Images

Все началось с того, что еще в октябре на портале Reddit вышли документы, касающиеся торговых переговоров США и Великобритании, а именно по частичной продаже американцам NHS (Национальной Службы Здоровья). Это означало бы ее приватизацию и как минимум подорожание лекарств. Продажа должна была быть после "Брекзита" – выхода Британии из Евросоюза. Впервые в политический контекст ситуацию втянул Джереми Корбин, когда опубликовал документы на пресс-конференции 27 ноября.

Дополнительный резонанс был вызван заявлением портала Reddit, что обнародование переписки – часть усилий, которые происходят из России. 61 аккаунт, который участвовал в публикации, был заблокирован. Сейчас главный вопрос – как секретные документы вообще могли попасть в онлайн-сеть. Британские специалисты по кибербезопасности сейчас выясняют, был ли это хакерский взлом или документы были специально "слиты". Британский министр диджитализации, культуры, медиа и спорта Никки Морган заявила, что публикация имеет все сигналы о возможном вмешательстве в британские выборы.

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Исследовательская фирма Graphica Inc. в своем докладе отметила, что эта ситуация может быть связана с предыдущей российской кампанией по дезинформации под названием "Второстепенная инфекция" (Secondary Infektion). "Слив" документов имеет в основе похожую тактику: использование аккаунтов, которые закрываются сразу после публикации, подставных сайтов, локальных СМИ Германии и Австрии, анонимных твиттер-аккаунтов и даже с теми же грамматическими ошибками!

В мае этого года Россия использовала "Второстепенную инфекцию" на Facebook, Twitter и Reddit для продвижения дезинформации относительно гражданской войны в Сирии, конфликта на Востоке Украины и собственно внутренней российской политики. Причем, среди использованных языков был и украинский. Atlantic Council показал, что хотя большинство попыток РФ провалилась, среди них был фейк о намерении тех, кто голосовал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, убить Бориса Джонсона.

После этого, комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании начал расследование о российском вмешательстве, включая референдум о выходе из состава ЕС 2016 года. Аналитик Graphica Бен Ниммо пояснил, что последние "онлайн-операции" имели целью политически влиятельных фигур в британской политике, журналистов и активистов. Планировалось "достучаться" до них через онлайн-форумы, соцсети и даже электронную почту.

Консервативная партия Великобритании пока отрицает, что NHS будет выставлена ​​на продажу, в то время как лейбористы не раскрывают, как получили доступ к документам. И здесь на сцену выходит секретный комитет Парламента.

Секретный доклад "Россия"



Американский аналог – доклад об «активных действиях России" / Фото: Getty Images

Комитет по разведке и безопасности так охарактеризовал положение вещей: "Москва выстроила сеть дружественных британских дипломатов, юристов, парламентариев и других влиятельных лиц. Это наиболее серьезная угроза британскому образу жизни. Британские правительства занижали ее", ставя политический расчет выше государственных интересов. Среди тех, кто давал показания комитету, был Роберт Стил – бывший шпион, который стоял за досье о Трампе и России, и Билл Браудер, один из самых известных критиков Кремля, основатель Heritage Capital Management. По всем канонам, это надо было опубликовать немедленно, как того требует процедура.

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Но почему премьер Борис Джонсон объявил, что доклад о вмешательстве России в британскую политику опубликуют только после выборов? Оппоненты говорят, что Джонсон сознательно скрывает информацию, потому что она указывает за связи его партии с Россией. Джереми Корбин прямо заявил о "пожертвовании" со стороны России на счета Консервативной партии. Главный стратег Джонсона, Доминик Каммингс, провел 1990-е гг. в России.

О финансировании из РФ свидетельствует и информация от Open Democracy. В их материале утверждается, что Консерваторы с 2010 года получили из России несколько миллионов долларов, включая $644 тысяч за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Только один вклад, от жены бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, Любви, составил более $591 тыс. Бывший оружейный магнат Александр Теремко (к "друзьям" Джонсона мы еще вернемся ниже) пошел еще дальше и вложил $ 1,5 миллиона.

Предоставленная информация освещает, что российские дипломаты и олигархи работали с Консервативной партией уже довольно давно, желая пробиться на исследовательские роли в Палате Общин, получить британский паспорт и нанять PR-фирмы для очистки репутации. Браудер, например, якобы передал список британских граждан, резидентов Дубая, которые ответственны за создание тысяч фирм-прокладок для отмывания российских криминальных денег. Кроме этого, Браудер четко сказал, что за всем этим стоит лично президент Владимир Путин.

Если с этой сетью ничего не делать, предупредил он, то это будет иметь "пагубный эффект на британский демократический процесс, правосудие и на целостность финансовой системы". Российские власти, мол, все это делают ради получения разведданных, которые затем могут быть использованы в целях пропаганды. Которая позже превращается в оружие. Эдвард Лукас, эксперт по России, который также свидетельствовал для доклада, сказал, что именно недостаточный контроль со стороны власти сделал возможным нападения на критиков Кремля с помощью радиоактивных химикатов и химического оружия.

Вне стен комитета, древняя история только подтверждает его выводы. Одного опытного российского дипломата обвинили в шпионаже. Он провел в Лондоне пять лет и имел близкие знакомства с Борисом Джонсоном и другими лидерами Консервативной партии через партийную "Группу друзей России", которая действовала в Лондоне с 2012 года. Она проспонсировала поездку членов этой группы в Москву и Санкт-Петербург за деньги российского правительства в сентябре прошлого года. Все было хорошо, пока дипломатов не идентифицировали.



Сергей Налобин, бывший шпион России в Лондоне / Фото: Getty Images

По сообщениям СМИ, его реальное имя – Сергей Налобин. Сейчас он живет в Москве в так называемом "доме ФСБ" и имеет контакты в СВР (Служба Внешней Разведки). Его отец, Николай Налобин, был генералом тогда еще КГБ и бывшим боссом позже убитого Литвиненко.

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Сергей Налобин встречался с Джонсоном, тогда еще главой МИД, еще будучи разведчиком и называл его "хорошим другом, который говорил приятные слова о русских". Будущий глава британского правительства виделся, как минимум, с еще одним секретным агентом иностранного государства. Впрочем, лейбористы тоже в свое время были замешаны в подобном скандале, только с бывшим чешским шпионом. А в 2017 году, появилась информация о встрече Джонсона и мальтийского академика Джозефа Мифсуда, близкого к режиму Путина.

Сейчас из-за лихорадки с выборами о докладе скоро забудут и он фактически не повлияет на лидерство Консерваторов. Похороненные на Даунинг-стрит, 10, 50 страниц крайне важной информации, будут ждать нового парламента, возможно, несколько месяцев. За которые Россия продолжит свои "темные дела" на Темзе. А между тем, французская газета Le Monde заявила, что имеет доказательства взлома почты штаба Макрона российскими хакерами.