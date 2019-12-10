Російський Лондон: як Кремль втручається у британську політику

Російські олігархи вільно купують футбольні клуби та нерухомість, шпигуни та агенти планують операції, багато грошей з Росії зберігається у британських банках. Напад на родину Скрипалів показав всю потужність, які Кремль застосовує безпосередньо на Туманному Альбіоні.

Спецслужби зараз розслідують можливу причетність хакерів Кремля до витоку секретних документів про переговори між Великобританією і США. Про новий скандал з витоком урядових документів – у матеріалі 24 каналу

Що сталося із документами уряду Британії?

Лідер Партії Лейбористів Джеремі Корбін під час кампанії з документами про Службу Здоров'я / Фото: Getty Images

Все розпочалося з того, що ще у жовтні на порталі Reddit вийшли документи, які стосувалися торговельних перемовин США та Великобританії, а саме щодо часткового продажу американцям NHS (Національної Служби Здоров’я). Це означало би її приватизацію та як мінімум подорожчання ліків. Продаж мав відбутися після "Брексіту" – виходу Британії з Євросоюзу. Вперше у політичний контекст ситуацію втягнув Джеремі Корбін, коли опублікував їх на прес-конференції 27-го листопада.

Додатковий резонанс був викликаний заявою порталу Reddit, що оприлюднення переписки – частина зусиль, які походять з Росії. 61 аккаунт, який брав участь у публікації, був заблокований. Наразі головне питання – як секретні документи узагалі могли потрапити в онлайн-мережу. Британські спеціалісти з кібербезпеки зараз з’ясовують, чи був це хакерський злам, або документи були спеціально "злиті". Британський міністр діджиталізації, культури, медіа і спорту Ніккі Морган заявила, що публікація має усі наявні сигнали про можливе втручання у британські вибори.

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Дослідницька фірма Graphica Inc. у своїй доповіді зазначила, що ця ситуація може бути пов'язана з попередньою російською кампанією з дезінформації під назвою "Другорядна інфекція" (Secondary Infektion). "Злив" документів має у основі схожу тактику: використання акаунтів, які закриваються відразу після публікації, підставні сайти, локальні ЗМІ Німеччині та Австрії, анонімний твіттер-аккаунт та навіть ті ж самі граматичні помилки!

У травні цього року, Росія використала "Другорядну інфекцію" на Facebook, Twitter та Reddit для просування дезінформації щодо громадянської війни у Сирії, конфлікту на Сході України та власне внутрішньої російської політики. Причому, серед використаних мов була й українська. Atlantic Council показав, що хоча більшість спроб РФ провалилася, серед них був фейк про намір тих, хто голосував за те, щоб Британія залишилася у складі ЄС, вбити Бориса Джонсона.

Після цього, комітет із розвідки та безпеки парламенту Британії розпочав розслідування про російське втручання, включаючи референдум про вихід зі складу ЄС 2016 року. Аналітик Graphica Бен Німмо пояснив, що останні "онлайн-операції" мали ціллю політично впливових фігур у британській політиці,журналістів та активістів.Планувалося "достукатись" до них через онлайн-форуми, соцмережі та навіть електронну пошту.

Консервативна партія Британії наразі заперечує, що NHS буде виставлена на продаж, у той час як лейбористи не розкривають, як отримали доступ до документів. І тут сцену виходить секретний комітет Парламенту.

Секретна доповідь "Росія"

Американський аналог – доповідь про "активні дії Росії" / Фото: Getty Images

Комітет з розвідки та безпеки так охарактеризував стан речей: "Москва вибудувала мережу дружніх британських дипломатів, юристів, парламентарів та інших впливових осіб. Це найбільш серйозна загроза британському способу життя. Британські уряди занижували її", обираючи політичний розрахунок понад державні інтереси. Серед тих, хто давав свідчення комітету, був Роберт Стіл – колишній шпигун, який стояв за досьє про Трампа та Росію і Білл Браудер, один з найвідоміших критиків Кремля, засновник Heritage Capital Management. По всім канонам, це треба було опублікувати негайно, як того вимагає процедура.

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Але чому прем’єр Борис Джонсон оголосив, що доповідь про втручання Росії у британську політику опублікують тільки після виборів? Опоненти кажуть, що Джонсон свідомо приховує інформацію, бо вона вказує за зв’язки його партії з Росією. Джеремі Корбін прямо заявив про "пожертвування" з боку Росії на рахунки Консервативній партії. Головний стратег Джонсона, Домінік Каммінгс, провів 1990-ті рр. у Росії.

Про фінансування з РФ свідчить і інформація від Open Democracy. У їх матеріалі стверджується, що Консерватори з 2010 року отримали з Росії кілька мільйонів доларів, включаючи $644 тис за період з листопаду 2018 по жовтень 2019. Лише один внесок, від дружини колишнього заступника міністра фінансів Володимира Чернухіна, Любові, склав більше $591 тис. Колишній збройний магнат Олександр Теремко ( до “друзів” Джонсона ми ще повернемось нижче) пішов ще далі і вклав $1,5 млн.

Надана інформація висвітлює, що російські дипломати та олігархи працювали з Консервативною партією вже доволі давно, бажаючи пробитися на дослідницькі ролі у Палаті Громад, отримати британський паспорт та найняти PR-фірми для очищення репутації. Браудер, наприклад, начебто передав список британських громадян, резидентів Дубаю, які відповідальні за створення тисяч фірм-прокладок для відмивання російських кримінальних грошей. Окрім цього, Браудер чітко сказав, що за всім цим стоїть особисто президент Володимир Путін.

Якщо з цією мережею нічого не робити, попередив він, то це матиме "згубний ефект на британський демократичний процес, правосуддя і на цілісність фінансової системи". Російська влада, мовляв, робить це все заради отримання розвідданих, які потім можуть бути використані у цілях пропаганди. Яка пізніше перетворюється на зброю. Едвард Лукас, експерт по Росії, який також свідчив для доповіді, сказав, що саме недостатній контроль з боку влади зробив можливим напади на критиків Кремля за допомогою радіоактивних хімікатів та хімічної зброї.

Поза стінами комітету, давня історія лише підтверджує його висновки. Одного досвідченого російського дипломата звинуватили у шпигунстві. Він провів у Лондоні п’ять років і мав близькі знайомства із Борисом Джонсоном та іншими лідерами Консервативної партії через партійну "Групу друзів Росії", яка діяла у Лондоні з 2012 року. Вона проспонсорувала поїздку членів цієї групи до Москви та Санкт-Петербургу за гроші російського уряду у вересні минулого року. Все було добре, поки дипломата не ідентифікували.

Сергій Налобін, колишній шпигун Росії у Лондоні / Фото: Getty Images

За повідомленнями ЗМІ, його реальне ім’я - Сергій Налобін. Зараз він живе у Москві у так званому "будинку ФСБ" і має контакти у СЗР (Служба Зовнішньої Розвідки). Його батько, Миколай Налобін, був генералом тоді ще КДБ і колишнім боссом пізніше вбитого Литвиненко.

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Сергій Налобін зустрічався із Джонсоном, тоді ще головою МЗС, ще будучи розвідником і називав його "гарним другом, який казав приємні слова про росіян". Майбутній голова британського уряду бачився, як мінімум, ще з одним секретним агентом іноземної держави. Втім, Лейбористи теж свого часу були замішані у подібному скандалі, тільки з колишнім чеським шпигуном. А у 2017-му році, з’явилася інформація про зустріч Джонсона та мальтійського академіка Джозефа Міфсуда, близького до режиму Путіна.

Наразі, через лихоманку з виборами, про доповідь скоро забудуть і вона фактично не вплине на лідерство Консерваторів. Поховані на Даунінг-стріт, 10, 50 сторінок вкрай важливої інформації, будуть чекати нового парламенту, можливо, кілька місяців. За які Росія продовжить свої "темні справи" на Темзі. А тим часом, французька газета Le Monde заявила, що має докази зламу пошти штабу Макрона російськими хакерами.