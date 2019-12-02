Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate

Доктор філософії Ніна Хрущова (правнучка генсека Микити Хрущова, декан факультету Міжнародні відносини університету New School в Нью-Йорку) – про справжні мотиви діяльності президента Росії Володимира Путіна.

"У своїй книзі "Путінська клептократія", що побачила світ у 2014 році, покійна Карен Давіша доводила, що гроші – це ключ до розуміння Путіна, – пише Ніна Хрущова у своїй статті "Мета Путіна – гроші ". – Президент РФ розповідає суспільству про відновлення глобального впливу Росії, але водночас разом з "довіреними друзями" накопичує величезні особисті статки. Тому його варто характеризувати не просто як авторитарного, націоналістичного чи реваншистського лідера, а насамперед як бандита, пояснювала у книзі Давіша. На той момент я не погодилася з цим висновком: питання грошей, безперечно, було важливим для розуміння путінського режиму, але його прагнення до глобального впливу неможливо було ігнорувати. Втім, після облави спецслужб у Фізичному інституті Лебедєва (скорочено ФІАН) у Москві, я змінила думку".

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Хрущова далі пояснила, чому зміни свою точку зору і до чого тут інститут Лебедєва. "Десятиліттями ФІАН перебував на передових позиціях російського наукового і технологічного прогресу, – розказує науковець. – Могло здатися, що цей інститут ідеально позиційований, щоб зіграти центральну роль у просуненні стратегічних пріоритетів, визначених самим Путіним у травні 2018 року – наука, технологічні інновації та експортно-орієнтоване виробництво. Однак місяць тому російські спецслужби увірвалися до цього інституту з метою знайти, затримати та допитати його директора Миколу Колачевського щодо планів компанії "Тріоптикс", яка орендує приміщення у ФІАН, експортувати особливі оптичні віконця до Німеччини. Ці віконця можуть застосовуватися у космічній та військовій техніці, тому, згідно з заявами влади, їх експорт підриває національну безпеку".

"Чому російські апаратники, відповідальні за безпеку, діють всупереч заявленим політичним цілям Кремля? – ставить питання Хрущова у свої статті. – Є думка, що вони просто вийшли з-під контролю Путіна. Уже 20 років він ставить колишніх колег та друзів із КДБ на високі пости в російському апараті управління безпекою та армією. Ці силовики отримали вже стільки влади, що можуть робити все, що їм заманеться, навіть якщо це суперечить спробам Путіна спрямувати Росію на шлях прогресу… Це можливо, але малоймовірно. Є переконливіше пояснення: сам Путін протирічив. Він хоче, щоб у нього була можливість хвалитися досягненнями Росії у сфері науки та інновацій, але водночас він хоче максимального збагачення для самого себе. І, як зазначала у своїй книзі Давіша, коли йому доводиться обирати, гроші виявляються понад усе".

Доктор Хрущова наводить також інші приклади. "Якщо ми підемо слідами наукових грошей, то опинимося у престижній Російській Академії наук (РАН). У 2017 році влада спробувала зробити фізика Михайла Ковальчука, брата "особистого банкіра" Путіна, мільярдера Юрія Ковальчука, президентом РАН. Але всупереч всім цим махінаціям, на виборах переміг набагато заслуженіший фізик – Олександр Сергєєв. Він критикував спроби реформувати РАН, а також розширення контролю над науковими дослідженнями (це одна з найважливіших причин, що змушує молодих талановитих учених кидати Росію), але його міжнародна репутація була настільки великою, що у Путіна практично не залишилося іншого вибору, як погодити його кандидатуру".

Наостанок Хрущова резюмує:

Коли ми обговорювали зі знайомим журналістом у Москві обшуки в ФІАН, він гостро пожартував, що "в путінській Росії фізики стають шпигунами, історію пишуть чекісти, а географію – солдати. І дійсно: Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки, є водночас президентом Російського історичного товариства, а міністр оборони Сергій Шойгу очолює Російське географічне товариство.

Поки що наука чинить спротив. Але враховуючи ненаситні фінансові апетити Путіна та його найближчого оточення, чесні вчені Росії мало що можуть зробити – і про це голосно та чітко сигналізували обшуки у ФІАН. Як сказав мені один академік на пенсії, "щоб не казали про СРСР, знання мали тоді велике значення. А сучасна Росія попри всі її претензії на статус "великої країни" більше схожа на маленьку колишню колонію, в якій будь-який генерал, опинившись у владі, воліє йменуватися доктором наук просто заради збільшення своїх прибутків".

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