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      Пристрелят еще до инаугурации, – Галкин опроверг свои "президентские амбиции"

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      Заменит ли Галкин Путина? / Коллаж 24 канала

      Российский юморист Максим Галкин неожиданно раскритиковал российское телевидение, власть и поиздевался над самим Владимиром Путиным. После этого он приобрел неслыханную популярность, немало пользователей в соцсетях настойчиво советуют ему баллотироваться на пост президента России и обещают свои голоса. Галкин ответил "доброжелателям".

      Концерт в Кремлевском дворце 30 ноября Максим Галкин начал с комментирования ситуации, возникшей после резонансного выступления в Новосибирске. Соответствующее видео опубликовала в фейсбуке журналистка Елена Рыковцева.

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      Галкин пошутил: "Одна женщина из Новосибирска выложила мой концерт, и я стал действительно известным. Раньше для этого нужно было идти на "Первый канал", а теперь достаточно поста простой Ларисы Шестаковой".

      "Миллионы просмотров на ютубе, сотни статей, тысячи комментариев ... Пишут: "Максим, вы еще так молод, зачем вам это? Вам бы еще жить да жить..." – сказал Галкин со сцены.

      И добавил, что были и другие комментарии: "Мы вас поддержим, мы за вас проголосуем... Страшно так. Еще никуда не выдвигался, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди до сих пор и несмотря ни на что верят, что они что-то решают на выборах".

      Я понимаю, почему такая реакция. С тех пор, как выбрали Зеленского, знаете, наша власть совсем иначе стала смотреть на меня. Сразу хочу заявить: я никуда не собираюсь. У нас не Украина – у нас пристрелят еще до инаугурации,
      – иронично подытожил Максим Галкин.

      Юморист Максим Галкин на концерте сказал, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле понятия, а Владимир Путин мыслями уже захватывает Марс. Еще ж и более, при Путине уже выросло целое поколение, которое думает, что "Путин" – это такая профессия.

      Вот то самое видео, опубликованное Шестаковой:

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      30 ноября
      326
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости России Курьезные новости Владимир Путин Владимир Зеленский Российская пропаганда
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