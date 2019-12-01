Пристрелят еще до инаугурации, – Галкин опроверг свои "президентские амбиции"

Российский юморист Максим Галкин неожиданно раскритиковал российское телевидение, власть и поиздевался над самим Владимиром Путиным. После этого он приобрел неслыханную популярность, немало пользователей в соцсетях настойчиво советуют ему баллотироваться на пост президента России и обещают свои голоса. Галкин ответил "доброжелателям".

Концерт в Кремлевском дворце 30 ноября Максим Галкин начал с комментирования ситуации, возникшей после резонансного выступления в Новосибирске. Соответствующее видео опубликовала в фейсбуке журналистка Елена Рыковцева.

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Галкин пошутил: "Одна женщина из Новосибирска выложила мой концерт, и я стал действительно известным. Раньше для этого нужно было идти на "Первый канал", а теперь достаточно поста простой Ларисы Шестаковой".

"Миллионы просмотров на ютубе, сотни статей, тысячи комментариев ... Пишут: "Максим, вы еще так молод, зачем вам это? Вам бы еще жить да жить..." – сказал Галкин со сцены.

И добавил, что были и другие комментарии: "Мы вас поддержим, мы за вас проголосуем... Страшно так. Еще никуда не выдвигался, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди до сих пор и несмотря ни на что верят, что они что-то решают на выборах".

Я понимаю, почему такая реакция. С тех пор, как выбрали Зеленского, знаете, наша власть совсем иначе стала смотреть на меня. Сразу хочу заявить: я никуда не собираюсь. У нас не Украина – у нас пристрелят еще до инаугурации,

– иронично подытожил Максим Галкин.

Юморист Максим Галкин на концерте сказал, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле понятия, а Владимир Путин мыслями уже захватывает Марс. Еще ж и более, при Путине уже выросло целое поколение, которое думает, что "Путин" – это такая профессия.

Вот то самое видео, опубликованное Шестаковой:

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