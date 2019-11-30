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      Заместитель председателя ОГА бросал яйцом в президента

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      Когда бросал яйцо в Януковича, а ныне – заместитель председателя ОГА / Коллаж 24 канала

      Заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации назначили Дмитрия Романюка. Именно он в 2004 году "чуть не убил яйцом" президента-беглеца Виктора Януковича.

      Об этом иронично написал на своей странице в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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      "Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области", – рассказал Криклий.

      Романюка министр охарактеризовал как "очень светлого, умного и принципиального".

      "Так вот он какой – президентский лифт", "Пошла за яйцами – может и я удачно попаду", – шутят в комментариях под постом министра.

      О каком яйце и каком Януковиче речь

      Во время президентской кампании у кандидата в президенты и тогда действующего премьера Виктора Януковича бросили яйцом в Ивано-Франковске. Это произошло 23 сентября 2004 года, а Дмитрий Романюк, который это яйцо и бросил, тогда был 17-летним студентом экономического факультета.

      Смотрите историческое видео ("5 канал"):

      Помощница Януковича тогда рассказывала прессе, что "босс под капельницей", потому что в него попали "тяжелым тупым предметом".

      Самые епичные ляпы президента-нерезидента Януковича – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владислав Криклий Новости Ивано-Франковска Виктор Янукович Курьезные новости
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