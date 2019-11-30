Заместитель председателя ОГА бросал яйцом в президента

Заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации назначили Дмитрия Романюка. Именно он в 2004 году "чуть не убил яйцом" президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом иронично написал на своей странице в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Из смешного: Что делать с ФОПами: в сети бурно отреагировали на вопрос Милованова

"Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области", – рассказал Криклий.

Романюка министр охарактеризовал как "очень светлого, умного и принципиального".

"Так вот он какой – президентский лифт", "Пошла за яйцами – может и я удачно попаду", – шутят в комментариях под постом министра.

О каком яйце и каком Януковиче речь

Во время президентской кампании у кандидата в президенты и тогда действующего премьера Виктора Януковича бросили яйцом в Ивано-Франковске. Это произошло 23 сентября 2004 года, а Дмитрий Романюк, который это яйцо и бросил, тогда был 17-летним студентом экономического факультета.

Смотрите историческое видео ("5 канал"):

Помощница Януковича тогда рассказывала прессе, что "босс под капельницей", потому что в него попали "тяжелым тупым предметом".

Самые епичные ляпы президента-нерезидента Януковича – читайте в материале 24 канала.