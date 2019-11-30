Заступник голови ОДА кидав яйцем у президента

Заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначили Дмитра Романюка. Саме він у 2004 році "мало не вбив яйцем" президента-втікача Віктора Януковича.

Про це іронічно написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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"Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити – це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області", – розповів Криклій.

Романюка міністр схарактеризував як "дуже світлого, розумного і принципового".

"Ось який він – президентський ліфт", "Пішла за яйцями – може і я влучно поцілю", – жартують у коментарях під постом міністра.

Про яке яйце і якого Януковича мова

Під час президентської кампанії в кандидата у президенти й тоді чинного прем'єра Віктора Януковича кинули яйцем в Івано-Франківську. Це сталося 23 вересня 2004 року, а Дмитро Романюк, який це яйце й кинув, тоді був 17-річним студентом економічного факультету.

Дивіться історичне відео ("5 канал"):

Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що "бос під крапельницею", бо в нього потрапили "важким тупим предметом".

Найепічніші ляпи президента-нерезидента Януковича – читайте у матеріалі 24 каналу.