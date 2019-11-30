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      Заступник голови ОДА кидав яйцем у президента

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      Колись кидав яйце у Януковича, а нині – заступник голови ОДА / Колаж 24 каналу

      Заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначили Дмитра Романюка. Саме він у 2004 році "мало не вбив яйцем" президента-втікача Віктора Януковича.

      Про це іронічно написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      З кумедного: Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова

      "Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити – це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області", – розповів Криклій. 

      Романюка міністр схарактеризував як "дуже світлого, розумного і принципового".

      "Ось який він – президентський ліфт", "Пішла за яйцями – може і я влучно поцілю", – жартують у коментарях під постом міністра.

      Про яке яйце і якого Януковича мова

      Під час президентської кампанії в кандидата у президенти й тоді чинного прем'єра Віктора Януковича кинули яйцем в Івано-Франківську. Це сталося 23 вересня 2004 року, а Дмитро Романюк, який це яйце й кинув, тоді був 17-річним студентом економічного факультету.

      Дивіться історичне відео ("5 канал"):

      Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що "бос під крапельницею", бо в нього потрапили "важким тупим предметом".

      Найепічніші ляпи президента-нерезидента Януковича – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Віктор Янукович Новини Івано-Франківська Владислав Криклій
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