Пристрелять ще до інавгурації, – Галкін спростував свої "президентські амбіції"

Російський гуморист Максим Галкін несподівано розкритикував російське телебачення, владу та познущався з самого Володимира Путіна. Після цього він набув нечуваної популярності, чимало користувачів у соцмережах наполегливо радять йому балотуватися на пост президента Росії та обіцяють свої голоси. Галкін відповів "доброзичливцям".

Концерт у Кремлівському палаці 30 листопада Максим Галкін почав із коментування ситуації, що виникла після резонансного виступу в Новосибірську. Відповідне відео опублікувала у фейсбуці журналістка Олена Риковцева.

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Галкін пожартував: "Одна жінка з Новосибірську виклала мій концерт, і я став дійсно відомим. Раніше для цього треба було йти на "Перший канал", а тепер досить посту простої Лариси Шестакової".

"Мільйони переглядів на ютубі, сотні статей, тисячі коментарів... Пишуть: "Максиме, ви ще такий молодий, навіщо вам це? Вам би ще жити й жити..." – сказав Галкін зі сцени.

І додав, що були й інші коментарі: "Ми вас підтримаємо, ми за вас проголосуємо... Страшно так. Ще нікуди не висувався, а за тебе вже готові голосувати. Приємно, що люди досі й попри все вірять, що вони щось вирішують на виборах".

Я розумію, чому така реакція. Відтоді, як вибрали Зеленського, знаєте, наша влада геть інакше почала дивитися на мене. Одразу хочу заявити: я нікуди не збираюся. У нас не Україна – у нас пристрелять ще до інавгурації,

– іронічно підсумував Максим Галкін.

Гуморист Максим Галкін на концерті сказав, що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі поняття, а Володимир Путін думками вже захоплює Марс. Ще ж і надто, за Путіна вже виросло ціле покоління, яке думає, що "Путін" – це така професія.

Ось те саме відео, опубліковане Шестаковою:

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