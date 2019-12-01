05:51
1 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Пристрелять ще до інавгурації, – Галкін спростував свої "президентські амбіції"

      609 Читать новость на русском
      Чи Галкін замінить Путіна? / Колаж 24 каналу

      Російський гуморист Максим Галкін несподівано розкритикував російське телебачення, владу та познущався з самого Володимира Путіна. Після цього він набув нечуваної популярності, чимало користувачів у соцмережах наполегливо радять йому балотуватися на пост президента Росії та обіцяють свої голоси. Галкін відповів "доброзичливцям".

      Концерт у Кремлівському палаці 30 листопада Максим Галкін почав із коментування ситуації, що виникла після резонансного виступу в Новосибірську. Відповідне відео опублікувала у фейсбуці журналістка Олена Риковцева.

      Читайте також: Заступник голови ОДА кидав яйцем у президента

      Галкін пожартував: "Одна жінка з Новосибірську виклала мій концерт, і я став дійсно відомим. Раніше для цього треба було йти на "Перший канал", а тепер досить посту простої Лариси Шестакової". 

      "Мільйони переглядів на ютубі, сотні статей, тисячі коментарів... Пишуть: "Максиме, ви ще такий молодий, навіщо вам це? Вам би ще жити й жити..." – сказав Галкін зі сцени.

      І додав, що були й інші коментарі: "Ми вас підтримаємо, ми за вас проголосуємо... Страшно так. Ще нікуди не висувався, а за тебе вже готові голосувати. Приємно, що люди досі й попри все вірять, що вони щось вирішують на виборах".

      Я розумію, чому така реакція. Відтоді, як вибрали Зеленського, знаєте, наша влада геть інакше почала дивитися на мене. Одразу хочу заявити: я нікуди не збираюся. У нас не Україна – у нас пристрелять ще до інавгурації,
      – іронічно підсумував Максим Галкін.

      Гуморист Максим Галкін на концерті сказав, що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі поняття, а Володимир Путін думками вже захоплює Марс. Ще ж і надто, за Путіна вже виросло ціле покоління, яке думає, що "Путін" – це така професія.

      Ось те саме відео, опубліковане Шестаковою:

      Дивіться також: Соцмережі порвало відео, де Путіна тролять викраденими з українських кораблів унітазами

      Невідомий "замінував увесь Київ", Центральний вокзал евакуювали: фото
      сьогодні
      831
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Володимир Зеленський Володимир Путін Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      30 листопада , 22:32 Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020
      Наталія Пристанська 908
      30 листопада , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 1168
      30 листопада , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 822
      30 листопада , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 435
      30 листопада , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 1584
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук