Соцмережі порвало відео, де Путіна тролять викраденими з українських кораблів унітазами

Соцмережами гуляє відео, на якому російський "чиновник" доповідає президентові країни Володимирові Путіну про ривок економіки РФ завдяки викраденим з українських кораблів унітазам, трусам та розеткам.

Це курйозне відео за допомогою діпфейка створив та опублікував сатирик-опозиціонер Олександр Торн. Саме він в образі російського чиновника доповідає нібито Путіну про економічні успіхи Росії.

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Зокрема, жартівник на відео з серйозним виразом обличчя розповідає господареві Кремля, що драйвером економічного росту Росії за підсумками перших трьох кварталів стали безпрецедентні кроки, вжиті Міністерством оборони.

"Це абсолютно інноваційний підхід. Світ такого ще не бачив. Під особистим контролем Сергія Шойгу з українських кораблів були скручені розетки типу євро. З освітлювальних приборів руками провідних спеціалістів були зняті плафони", – доповідає "чиновник".

Також з бортів кораблів були скручені всі унітази типу толчок. Сергієві Кужугетовичу Шойгу, крім того, вдалося особисто виявити і вилучити на користь Російської Федерації ношені труси у кількості 20 штук. Операція по вилученню трусів носила секретний характер,

– розповів сатирик, додавши, що розпорядився надіслати Путіну екземпляр для ознайомлення.

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Що зникло на українських кораблях

Українські судна повернулися додому з Росії 18 листопада. По прибуттю з’ясувалося, що з кораблів познімали навіть плафони, розетки і унітази. Згодом стало відомо, що українським морякам не повернули навіть хрестики та особисті речі, зокрема спідню білизну.

Росія ж традиційно переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.