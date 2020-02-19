Российский наемник пытался прорваться через украинский блокпост на Донбассе: фото

На Луганщине вблизи Городища нацгвардейцы задержали пророссийского боевика. Тот пытался пересечь украинский блокпост. Информацию о мужчине проверили в поисковой базе ситуационного центра.

Он был внесен в перечень лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. Об этом информирует штаб ООС.

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Известно, что задержанный 1958 года рождения. Его уже передали в Беловодский отдел полиции. Боевика подозревают в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Внимание! На Донбассе заметно обострилась ситуация: пророссийские боевики активизировались и интенсивно обстреливают украинские позиции из тяжелого вооружения. Так, 18 февраля у Золотого был масштабный бой: оккупанты пытались захватить наблюдательные посты. Во время боя погиб один украинский защитник, еще 5 получили ранения. Еще большие потери у врага: 4 погибших, 6 раненых.