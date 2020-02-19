Російський найманець намагався прорватися через український блокпост на Донбасі: фото

На Луганщині поблизу Городища нацгвардійці затримали проросійського блойовика. Той намагався перетнути український блокпост. Інформацію про чоловіка перевірили у пошуковій базі ситуаційного центру.

Він був внесений до переліку осіб, що причетні до незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це інформує штаб ООС.

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Відомо, що затриманий 1958 року народження. Його вже передали до Біловодського відділу поліції. Бойовика підозрюють у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Увага! На Донбасі помітно загострилась ситуація: проросійські бойовики активізувалися та інтенсивніше обстрілюють українські позиції із важкого озброєння. Так, 18 лютого біля Золотого був масштабний бій: окупанти намагалися захопити спостережні пости. Під час бою загинув один український оборонець, ще 5 отримали поранення. Ще більші втрати у ворога: 4 загиблих, 6 поранених.