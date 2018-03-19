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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным

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Владимир Путин
Владимир Путин / Getty Images

После получения на выборах президента России более 70% голосов Владимир Путин может замахнуться на обеспечение для себя пожизненной власти.

Такое мнение высказал оппозиционер и общественный деятель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Гозман, сообщает "Настоящее время".

"70%, которые набрал Путин, означают, что он получили "мандат на все". Он может делать что хочет. Не исключено, что он сейчас будет менять Конституцию для того, чтобы сохранить себе пожизненную власть", – отметил политик.

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По его мнению, Путин может отменить предельный срок пребывания президента у власти или создаст орган, который он возглавит, и который получит верховную власть в стране.

Почему это произошло? Путин дал очень много своему электорату. Он дал своему электорату, тем, которые на самом деле его, национальную гордость, возможность гордиться страной и собой, как частью этой страны,
– считает Гозман.

По его словам, проблема лишь в том, что такая национальная гордость базируется на двух вещах: агрессии и лжи.

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Он добавил, что путинский электорат "не знает, что живет в средневековье", поскольку "этого им никто не сказал: об этом не говорят по Первому каналу".

Теги: Новости политики Выборы в России 2018 Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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