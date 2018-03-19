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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський опозиціонер назвав дві моделі довічної узурпації влади Путіном

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Після отримання на виборах президента Росії понад 70% голосів Володимир Путін може замахнутися на забезпечення для себе довічної влади.

Таку думку висловив опозиціонер і громадський діяч, колишній співвласник "ЮКОСа" Леонід Гозман, повідомляє "Настоящее время".

"70%, які набрав Путін, означають, що він отримав "мандат на все". Він може робити що хоче. Не виключено, що він зараз буде міняти Конституцію для того, щоб зберегти собі довічну владу", – зазначив політик.

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На його думку, Путін може скасувати граничний термін перебування президента при владі або створить орган, який він очолить, і який отримає верховну владу в країні.

Чому це сталося? Путін дав дуже багато своєму електорату. Він дав своєму електорату, тим, які насправді за нього, національну гордість, можливість пишатися країною і собою, як частиною цієї країни,
– вважає Гозман.

За його словами, проблема лише у тому, що така національна гордість базується на двох речах: агресії і брехні.

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Він додав, що путінський електорат "не знає, що живе в середньовіччі", оскільки "цього їм ніхто не сказав: про це не говорять по Першому каналі".

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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