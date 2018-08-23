Российский рубль установил очередной антирекорд на фоне санкций

С начала августа после новостей о введении США новых антироссийских санкций российский рубль устанавливает все новые антирекорды.

На День Независимости Украины, 24 августа, Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс евро на уровне 79 рублей 25 копеек.

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По сравнению с предыдущим банковским днем курс главной европейской валюты относительно вырос более чем на 1 рубль.

Последний раз официальный курс евро превышал отметку в более чем 79 рублей почти полгода назад – 12 апреля.

Курс доллара также "радует" россиян. На 24 августа официальный курс "зеленого" вырос на 91 копейку до отметки 68 рублей 52 копеек.

Последний раз курс рубля преодолевал этот показатель еще в начале апреля 2016 года.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Великобритания готовится ввести новые антироссийские санкции.

В начале августа новые антироссийские санкции со стороны США обвалили курс рубля 66,15 рублей за доллар.