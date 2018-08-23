Російський рубль встановив черговий антирекорд на фоні санкцій

З початку серпня після новин про запровдження США нових антиросійських санкцій російський рубль встановлює все нові антирекорди.

На День Незалежності України, 24 серпня, Центральний банк Російської Федерації встановив офіційний курс євро на рівні 79 рублів 25 копійок.

Читайте також: В очікуванні санкцій США: Росія закупила рекордну кількість золота

У порівнянні з попереднім банківським днем курс головної європейської валюти зріс більш ніж на 1 рубль.

Востаннє офіційний курс євро перевищував позначку у понад 79 рублів майже півроку тому – 12 квітня.

Курс долара також "тішить" росіян. На 24 серпня офіційний курс "зеленого" зріс одразу на 91 копійку до позначки 68 рублів 52 копійок.

Останній раз курс рубля долав цей показник ще на початку квітня 2016 року.

У четвер у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Великобританія готується запровадити нові антиросійські санкції.

На початку серпня нові антиросійські санкції з боку США обвалили курс рубля 66,15 рублів за долар.