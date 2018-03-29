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Российский самолет переехал ногу работнику аэропорта в Лондоне

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Российский самолет переехал ногу работнику аэропорта Гатвик
Российский самолет переехал ногу работнику аэропорта Гатвик / Фото из социальных сетей

В среду, 28 марта, в Лондоне во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на летную полосу перед вылетом в Санкт-Петербург работник аэропорта Гатвик получил травму ноги.

Об этом сообщает The Evening Standard.

Представитель аэропорта рассказал, что инцидент произошел в 17:10 по местному времени (19:10 по Киеву). Работник аэропорта получил серьезную травму ноги и был доставлен в госпиталь Святого Георгия.

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Пассажирка самолета Флора Лу сняла на фото и опубликовала в Twitter снимок прибытия спасательных бригад к авиасудну.

Как рассказал изданию "Интерфакс" официальный представитель авиакомпании "Россия", во время высвобождения травмированного работника аэропорта было применено нештатное оборудование. Поэтому самолету были нанесены повреждения и его пришлось заменить.

Авиакомпания "Россия" назвала причиной инцидента грубое нарушение сервисным работником правил техники безопасности.

Теги: Новости России Великобритания авиация Лондон
Источник: 24 Канал
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