В Израиле в аэропорту столкнулись два самолета: есть видео
В израильском международном аэропорту города Тель-Авив столкнулись два пассажирских самолета, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает местное издание Israel National News.
Инцидент произошел в международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала при буксировке самолета немецкой компании "German Wings" Boeing 737 задел воздушное судно израильского авиаперевозчика "El Al" Boeing 767, которое готовился к вылету.
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Рейс самолета компании "El Al" был отменен, пассажиров сняли с борта. Обошлось без пострадавших. В обоих самолетов в результате аварии повреждено хвостовое оперение.
В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета – видео
К слову, на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Домодедово" вечером 27 марта задымился Boeing 737-800 с 130 пассажирами на борту.