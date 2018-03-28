В Москве перед взлетом задымился самолет с пассажирами

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Домодедово" вечером 27 марта задымился Boeing 737-800 из 130 пассажирами на борту.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Лайнер следовал из Москвы в Новосибирск. Он задымился, когда пилоты только начали разгонять самолет для взлета.

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Boeing успели остановить в пределах взлетно-посадочной полосы. Людей эвакуировали с помощью надувных трапов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Глобус", это дочерняя структура "S7 Group". В группе компаний заявили, что причиной задымления могло стать попадание противообледенительной жидкости в систему кондиционирования.