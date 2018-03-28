У Москві перед зльотом задимівся літак з пасажирами

На злітно-посадковій смузі в аеропорту "Домодєдово" ввечері 27 березня задимівся Boeing 737-800 з 130 пасажирами на борту.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Лайнер прямував з Москви до Новосибірська. Він задимівся, коли пілоти лише почали розганяти літак для взльоту.

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Boeing встигли зупинити в межах злітно-посадкової смуги. Людей евакуювали за допомогою надувних трапів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Інцидент стався з літаком авіакомпанії "Глобус", це дочірня структура "S7 Group". У групі компаній заявили, що причиною задимлення могло стати потрапляння протизаморожувальної рідини в систему кондиціонування.