В Ізраїлі в аеропорту зіткнулися два літаки: є відео

В ізраїльському міжнародному аеропорту міста Тель-Авів зіткнулися два пасажирські літаки, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє місцеве видання Israel National News.

Інцидент стався у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона біля терміналу під час буксирування літака німецької компанії "German Wings" Boeing 737, який зачепив повітряне судно ізраїльського авіаперевізника "El Al" Boeing 767, яке готувався до вильоту.

Читайте також: Красиві дівчата і дешевий алкоголь: як у Британії рекламують прихід Ryanair в Україні

Рейс літака компанії "El Al" був скасований, пасажирів зняли з борту. Обійшлось без постраждалих. В обох літаків внаслідок аварії пошкоджено хвостове оперення.

В аеропорту Тель-Авіва зіткнулися два літаки – відео

До слова, на злітно-посадковій смузі в аеропорту "Домодєдово" ввечері 27 березня задимівся Boeing 737-800 з 130 пасажирами на борту.