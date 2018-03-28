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В Ізраїлі в аеропорту зіткнулися два літаки: є відео

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В Ізраїлі в аеропорту зіткнулися два літаки
В Ізраїлі в аеропорту зіткнулися два літаки / РИА Новости

В ізраїльському міжнародному аеропорту міста Тель-Авів зіткнулися два пасажирські літаки, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє місцеве видання Israel National News.

Інцидент стався у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона біля терміналу під час буксирування літака німецької компанії "German Wings" Boeing 737, який зачепив повітряне судно ізраїльського авіаперевізника "El Al" Boeing 767, яке готувався до вильоту.

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Рейс літака компанії "El Al" був скасований, пасажирів зняли з борту. Обійшлось без постраждалих. В обох літаків внаслідок аварії пошкоджено хвостове оперення.

В аеропорту Тель-Авіва зіткнулися два літаки – відео

До слова, на злітно-посадковій смузі в аеропорту "Домодєдово" ввечері 27 березня задимівся Boeing 737-800 з 130 пасажирами на борту.

Теги: Аварії та ДТП Новини Ізраїля авіація
Джерело: 24 Канал
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