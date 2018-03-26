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Красиві дівчата і дешевий алкоголь: як у Британії рекламують прихід Ryanair в Україні

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Як у Британії рекламують прихід Ryanair в Україні
Як у Британії рекламують прихід Ryanair в Україні / Фото з відкритих джерел

Нові авіарейси ірландського лоукостера Ryanair в Україні можуть стати початком туристичного буму в країну.

Про це пише британське видання The Sun.

У статті розповіли про вартість проживання в Україні та середні ціни на алкоголь. Окрім того, у британців Україна користується популярністю як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні весілля.

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"Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть в Україні. Минулого року середня ціна пива в Україні становила 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати всього за 50 пенсів. Обід із трьох страв в ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунта, а пачка сигарет "Marlboro" – 79 пенсів", – йдеться у статті.

Автори матеріалу додають, що номер у тризірковому готелі можна знайти за 15 фунтів за ніч, а ліжко в хостелі коштує від 3 фунтів. А як відомо, для однієї з найдорожчих країн Європи – Великобританії, це ледь не мізерні ціни.

Основною причиною того, чому хлопці хочуть їхати в Україну, це те, що тут одні з найкрасивіших жінок у світі,
– додав один з організаторів поїздок з Британії до Києва.

Теги: Новини України Подорожі Алкоголь Ryanair авіація
Джерело: 24 Канал
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