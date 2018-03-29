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Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту в Лондоні

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Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту Гатвік
Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту Гатвік / Фото з соціальних мереж

У середу, 28 березня, в Лондоні під час буксирування літака авіакомпанії "Россия" на льотну смугу перед вильотом до Санкт-Петербурга працівник аеропорту Гатвік отримав травму ноги.

Про це повідомляє The Evening Standard.

Представник аеропорту розповів, що інцидент трапився о 17:10 за місцевим часом (19:10 за Києвом). Працівник летовища зазнав серйозної травми ноги і був доставлений до госпіталю Святого Георгія.

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Пасажирка літака Флора Лу зняла на фото та опублікувала в Twitter знімок прибуття рятувальних бригад до авіасудна.

Як розповів у коментарі виданню "Интерфакс" офіційний представник авіакомпанії "Россия", під час вивільнення травмованого працівника аеропорту було застосоване нештатне обладнання. Тож літакові були нанесені ушкодження і його довелося замінити.

Авіакомпанія "Россия" назвала причиною інциденту грубе порушення сервісним працівником правил техніки безпеки.

Теги: Новини Росії Великобританія авіація Лондон
Джерело: 24 Канал
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