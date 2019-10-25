Российский снайперы заехали на Донбасс для обучения по живым мишеням
Российские учения ценой в жизнь украинцев. На оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России отрабатывать навыки. Точечно обстреливают всю линию фронта: возле Марьинки, Авдеевки и Красногоровки.
Есть информация, что на оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России на обучение. Оттачивают навыки по живым мишеням.
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Погибшие защитники
За последние 10 дней пули снайперов оборвали жизни трех военнослужащих. В районе Марьинки 15 октября погибла Ярослава Никоненко. В этот же день возле Авдеевки снайпер попал в Юрия Громовича. 22 октября на позиции неподалеку Красногоровки от пули погиб Виталий Носкевич.
Погибшие защитники Никоненко, Громович, Носкевич
Родился в рубашке: снайперская пуля прошла, задев ухо
Неподалеку от оккупированной Горловки накануне вражеская снайперская пуля ранила военного. В таких случаях говорят, что родился в рубашке, ведь пуля прошлась по внутренней части шлема.
В руках военного с позывным "Менеджер" пробитая каска бойца
Военный "Менеджер" рассказал, что парню сильно повезло – пуля только зацепила защитный шлем и ухо. Вражеский снайпер попал прямо в наблюдатель. И, к счастью, промахнулся.
Военнослужащему повезло нереально, второй день рождения, если бы еще немножко...
– отметил военнослужащий ВСУ Дмитрий.
Снайперы следят
То, что возле Красногоровки выискивает живую мишень вражеский стрелок, услышала и съемочная группа 24 канала. В этот же день пули пронеслись мимо. Военные говорят, единственное, что может уберечь – максимальная осторожность.
Можно передать всем, кто находится на передовой, что если вы смотрите и по вам никто не стреляет – это не значит, что за вами никто не смотрит в это время. Берегите себя, вас дома ждут,
– сказал военнослужащий ВСУ "Менеджер".
Обстрелы из тяжелого вооружения
Не прекращаются обстрелы и из тяжелого вооружения. По дороге "Менеджер" показал свежие вырывы от мин 120-го калибра.
Несколько дней назад положили с десяток прямо у позиций. Одна пришла в цель – разбила перекрытия.
"При попадании именно вот в это место один военнослужащий получил достаточно серьезную контузию", – рассказал "Менеджер".
Еще один получил осколочные ранения. Военные рассказывают: в последнее время провокационный огонь стали вести интенсивнее.
Последние три, четыре дня – напряженные. Ночью стрельба, начиная с 5 вечера регулярно автоматы, подствольные гранатометы,
– отметил военнослужащий ВСУ Дмитрий.
В таких случаях приходится противника приводить в чувство адекватным ответом. На довольно таки непродолжительное время смолкает оружие.