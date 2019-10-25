Російсьскій снайпери заїхали на Донбас для навчання по живих мішенях

Російські навчання, ціною в життя українців. На окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії відпрацьовувати навички. Точково обстрілюють всю лінію фронту: біля Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки.

Є інформація, що на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії на навчання. Відточують навички по живих мішенях.

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Загиблі захисники

За останні 10 днів кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців. В районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко. У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича. 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.



Загиблі захисники Ніконенко, Громович, Носкевич

Народився в сорочці: снайперська куля пройшла, зачепивши вухо

Неподалік окупованої Горлівки напередодні ворожа снайперська куля поранила військового. У таких випадках кажуть, що народився в сорочці, адже куля пройшлась по внутрішній частині шолому.



В руках військового з позивним "Менеджер" – просічена каска бійця

Військовий "Менеджер" розповів, що хлопцю сильно пощастило – куля тільки зачепила захисний шолом і вухо. Ворожий снайпер поцілив прямісінько у спостережник. І на щастя – промахнувся.

Військовослужбовцю повезло нереально, другий день народження, якби ще трішки...

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Снайпери слідкують

Те, що біля Красногорівки вишукує живу мішень ворожий стрілок, почула і знімальна група 24 каналу. У цей же день кулі пронеслись повз. Військові кажуть, єдине – що може вберегти – максимальна обережність.

Можна передати всім хто перебуває на передовій, що якщо ви дивитесь і по вас ніхто не сріляє – це не значить, що за вами ніхто не споглядає в цей час. Бережіть себе, на вас вдома чекають,

– сказав військовослужбовець ЗСУ "Менеджер".

Обстріли з важкого озброєння

Не припиняються обстріли і з важкого озброєння. Дорогою "Менеджер" показав свіжі вириви від мін 120-го калібру.



Вириви від 120-го калібру

Декілька днів тому поклали з десяток просто біля позицій. Одна прийшла в ціль – розтрощила перекриття.

"При потраплянні саме ось в це місце один військовослужбовець отримав достатньо серйозну контузію", – розповів "Менеджер".



Розтрощене перекриття

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Ще один отримав осколкові поранення. Військові розповідають, останнім часом провокативний вогонь стали вести інтенсивніше.

Останні три, чотири дні – напружені. Вночі стрілкотня, починаючи з 5 вечора регулярно автомати, підствольні гранатомети,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

У таких випадках доводиться противника приводити до тями адекватною відповіддю. На досить таки нетривалий час зброя змовкає.