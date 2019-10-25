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      Російсьскій снайпери заїхали на Донбас для навчання по живих мішенях

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      Російські навчання, ціною в життя українців. На окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії відпрацьовувати навички. Точково обстрілюють всю лінію фронту: біля Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки.

      Є інформація, що на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії на навчання. Відточують навички по живих мішенях.

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      Загиблі захисники

      За останні 10 днів кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців. В районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко. У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича. 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.

      загиблі захисники Ніконенко Громович Носкевич
      Загиблі захисники Ніконенко, Громович, Носкевич

      Народився в сорочці: снайперська куля пройшла, зачепивши вухо

      Неподалік окупованої Горлівки напередодні ворожа снайперська куля поранила військового. У таких випадках кажуть, що народився в сорочці, адже куля пройшлась по внутрішній частині шолому.

      окупована горлівка поранення
      В руках військового з позивним "Менеджер" – просічена каска бійця

      Військовий "Менеджер" розповів, що хлопцю сильно пощастило – куля тільки зачепила захисний шолом і вухо. Ворожий снайпер поцілив прямісінько у спостережник. І на щастя – промахнувся.

      Військовослужбовцю повезло нереально, другий день народження, якби ще трішки...
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

      Снайпери слідкують

      Те, що біля Красногорівки вишукує живу мішень ворожий стрілок, почула і знімальна група 24 каналу. У цей же день кулі пронеслись повз. Військові кажуть, єдине – що може вберегти – максимальна обережність.

      Можна передати всім хто перебуває на передовій, що якщо ви дивитесь і по вас ніхто не сріляє – це не значить, що за вами ніхто не споглядає в цей час. Бережіть себе, на вас вдома чекають,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ "Менеджер".

      Обстріли з важкого озброєння

      Не припиняються обстріли і з важкого озброєння. Дорогою "Менеджер" показав свіжі вириви від мін 120-го калібру.

      горлівка обстріли
      Вириви від 120-го калібру

      Декілька днів тому поклали з десяток просто біля позицій. Одна прийшла в ціль – розтрощила перекриття.

      "При потраплянні саме ось в це місце один військовослужбовець отримав достатньо серйозну контузію", – розповів "Менеджер".

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      Розтрощене перекриття

      Читайте також: Розтрощені будівлі, снаряди, полює снайпер: вражаючий репортаж з району "Бутівки" на Донбасі

      Ще один отримав осколкові поранення. Військові розповідають, останнім часом провокативний вогонь стали вести інтенсивніше.

      Останні три, чотири дні – напружені. Вночі стрілкотня, починаючи з 5 вечора регулярно автомати, підствольні гранатомети,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

      У таких випадках доводиться противника приводити до тями адекватною відповіддю. На досить таки нетривалий час зброя змовкає. 

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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