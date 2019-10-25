Російсьскій снайпери заїхали на Донбас для навчання по живих мішенях
Російські навчання, ціною в життя українців. На окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії відпрацьовувати навички. Точково обстрілюють всю лінію фронту: біля Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки.
Є інформація, що на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії на навчання. Відточують навички по живих мішенях.
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Загиблі захисники
За останні 10 днів кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців. В районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко. У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича. 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.
Загиблі захисники Ніконенко, Громович, Носкевич
Народився в сорочці: снайперська куля пройшла, зачепивши вухо
Неподалік окупованої Горлівки напередодні ворожа снайперська куля поранила військового. У таких випадках кажуть, що народився в сорочці, адже куля пройшлась по внутрішній частині шолому.
В руках військового з позивним "Менеджер" – просічена каска бійця
Військовий "Менеджер" розповів, що хлопцю сильно пощастило – куля тільки зачепила захисний шолом і вухо. Ворожий снайпер поцілив прямісінько у спостережник. І на щастя – промахнувся.
Військовослужбовцю повезло нереально, другий день народження, якби ще трішки...
– наголосив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
Снайпери слідкують
Те, що біля Красногорівки вишукує живу мішень ворожий стрілок, почула і знімальна група 24 каналу. У цей же день кулі пронеслись повз. Військові кажуть, єдине – що може вберегти – максимальна обережність.
Можна передати всім хто перебуває на передовій, що якщо ви дивитесь і по вас ніхто не сріляє – це не значить, що за вами ніхто не споглядає в цей час. Бережіть себе, на вас вдома чекають,
– сказав військовослужбовець ЗСУ "Менеджер".
Обстріли з важкого озброєння
Не припиняються обстріли і з важкого озброєння. Дорогою "Менеджер" показав свіжі вириви від мін 120-го калібру.
Вириви від 120-го калібру
Декілька днів тому поклали з десяток просто біля позицій. Одна прийшла в ціль – розтрощила перекриття.
"При потраплянні саме ось в це місце один військовослужбовець отримав достатньо серйозну контузію", – розповів "Менеджер".
Розтрощене перекриття
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Ще один отримав осколкові поранення. Військові розповідають, останнім часом провокативний вогонь стали вести інтенсивніше.
Останні три, чотири дні – напружені. Вночі стрілкотня, починаючи з 5 вечора регулярно автомати, підствольні гранатомети,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
У таких випадках доводиться противника приводити до тями адекватною відповіддю. На досить таки нетривалий час зброя змовкає.