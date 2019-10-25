Троє українських бійців отримали поранення на Донбасі

Троє українських військових отримали поранення на Донбасі з початку доби 25 жовтня. Один з них отримав поранення під час обстрілу проросійських бойовиків, ще двоє – підірвалися на розтяжці окупантів.

Підконтрольні Росії бойовики 25 жовтня 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, повідомляє у вечірньому зведенні штаб ООС.

Читайте також: Росія готова впливати на бойовиків ОРДЛО для виконання Мінських угод, – Лавров

Окупанти гатять із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Бойовики обстріляли військових ЗСУ в районі таких населених пунктів:

Красногорівки,

Водяного,

Лебединського,

Новозванівки,

Хутора Вільного,

Луганського.

Поранення отримали три військові. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій,

– наголосили у штабі.

До слова, 24 жовтня бойовики зірвали розведення сил у районі Богданівки, обстрілявши позиції військових ЗСУ.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?Тристороння контактна група домовилась про це у Мінську ще 1 жовтня. Розведення сил і засобів мало стартувати 7 жовтня, але так і не відбулося.



Річ у тім, що розведення стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять відкривати вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу