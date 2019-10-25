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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Трое украинских бойцов получили ранения на Донбассе

      20 Читати новину українською
      На Донбассе трое военных были ранены
      На Донбассе трое военных были ранены / mil.gov.ua

      Трое украинских военных получили ранения на Донбассе с начала суток 25 октября. Один из них получил ранения во время обстрела пророссийских боевиков, еще двое – подорвались на растяжке оккупантов.

      Подконтрольные России боевики 25 октября 9 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщает в вечерней сводке штаб ООС.

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      Оккупанты палят из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

      Боевики обстреляли военных ВСУ в районе таких населенных пунктов:

      • Красногоровки,
      • Водяного,
      • Лебединского,
      • Новозвановки,
      • Хутора Свободного,
      • Луганского.

      Ранения получили три военных. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций,
      – отметили в штабе.

      К слову, 24 октября боевики сорвали разведение сил в районе Богдановки, обстреляв позиции военных ВСУ.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?
      Трехсторонняя контактная группа договорилась об этом в Минске еще 1 октября. Разведение сил и средств должно стартовать 7 октября, но так и не состоялось.

      Дело в том, что разведение станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят открывать огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Однако оккупанты не прекращают стрелять.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики
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