Трое украинских бойцов получили ранения на Донбассе

Трое украинских военных получили ранения на Донбассе с начала суток 25 октября. Один из них получил ранения во время обстрела пророссийских боевиков, еще двое – подорвались на растяжке оккупантов.

Подконтрольные России боевики 25 октября 9 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщает в вечерней сводке штаб ООС.

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Оккупанты палят из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Боевики обстреляли военных ВСУ в районе таких населенных пунктов:

Красногоровки,

Водяного,

Лебединского,

Новозвановки,

Хутора Свободного,

Луганского.

Ранения получили три военных. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций,

– отметили в штабе.

К слову, 24 октября боевики сорвали разведение сил в районе Богдановки, обстреляв позиции военных ВСУ.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

Трехсторонняя контактная группа договорилась об этом в Минске еще 1 октября. Разведение сил и средств должно стартовать 7 октября, но так и не состоялось.



Дело в том, что разведение станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят открывать огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Однако оккупанты не прекращают стрелять.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала