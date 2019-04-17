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      Российский "суд" продлил арест украинским морякам: комментарий адвоката

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      Украинских моряков, над которыми происходит "суд" в России, поделили на шесть четверок. Заседание проводят трое судей, которые чередуются. По состоянию на 18:00 судьи рассмотрели дела 16 военнопленных: все они пробудут за решеткой еще три месяца.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал адвокат военнопленных моряков Илья Новиков.

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      По его словам, не было никаких сомнений относительно того, что российские судьи продлят арест украинцам.

      Однако мы должны обеспечить, чтобы наша позиция была задокументирована и ни один из наших аргументов не остался незаявленным,
      – отметил правозащитник.

      И добавил, что обращение украинской стороны в международный трибунал по морскому праву также является очень важным.

      Українські моряки в полоні РФ
      Украинские моряки не теряют оптимизма

      Новиков рассказал, что трое судей, которые вели заседание, вели себя по-разному, хотя и выносили одинаковые решения. В частности судья, который рассматривал дела его подопечных, ознакомился с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека.

      В документе четко написано, что Россия должна рассматривать этих людей как военнопленных. Однако судья заявил, что доклад не имеет никакого отношения к делу,
      – пояснил адвокат.

      Он также заверил: чем больше российских чиновников, судей и прокуроров демонстрируют, что знают позицию ООН и ЕС, однако открыто игнорируют ее, тем легче будет защите добиться справедливости, если эти дела затянутся.

      "Мы будем в очередной раз обжаловать арест. Чтобы не потерять право на обращение в Европейский суд. Чтобы подчеркнуть, что используем все возможности", – подытожил Новиков.

      Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      В российский плен попали 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей.

      Украинцы объявили себя военнопленными. Это 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Украина – Россия Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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