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      Улыбаются и не теряют оптимизма: в Москве продолжается суд над украинскими моряками

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      Продолжаются заседания в Лефортовском суде против украинских пленных моряков, им снова изберут меру пресечения.

      Наиболее вероятно, что им продолжат аресты.

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      Впрочем, они не теряют оптимизма. На скамье подсудимых улыбаются.

      Их родственники тоже приехали на суд. Потому что это едва ли не единственная возможность увидеться с пленными. Пленные не хотят, чтобы родственники ехали в Москву, мол, это психологически тяжело.

      у Москві триває суд над українськими моряками
      Моряки на скамье подсудимых

      у Москві триває суд над українськими моряками
      Они улыбаются и не теряют оптимизма

      Российская Федерация планирует продлить арест 24 пленным украинским морякам, которых уже больше 100 дней незаконно удерживают за решеткой. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

      Как и в январе, Лефортовский районный суд Москвы будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены",
      – отметил Полозов.

      Когда конвоиры проводили ребят в зал заседаний, в коридоре собралась большая группа поддержки. Их сопровождали аплодисментами.

      Видео: люди поддерживают украинских моряков

      Как украинские моряки оказались в плену у России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      В российский плен попали 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей.

      Украинцы объявили себя военнопленными. Это 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.

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      Теги: Украинские моряки в плену Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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