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      Усміхаються і не втрачають оптимізму: у Москві триває суд над українськими моряками

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      Тривають засідання у Лефортовському суді проти українських полонених моряків, їм знову оберуть запобіжний захід.

      Найбільш імовірно, що їм продовжать арешти.

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      Втім, вони не втрачають оптимізму. На лаві підсудних усміхаються.

      Їхні родичі теж приїхали на суд. Бо це чи не єдина змога побачитись з полоненими. Полонені не хочуть, щоб родичі їхали до Москви, мовляв, це психологічно важко.

      у Москві триває суд над українськими моряками
      Моряки на лаві підсудних

      у Москві триває суд над українськими моряками
      Вони усміхаються і не втрачають оптимізму

      Російська Федерація планує продовжити арешт 24 полоненим українським морякам, яких вже більше 100 днів незаконно утримують за ґратами. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

      Як і в січні, Лефортовський районний суд Москви буде проводити судові засідання щодо військовополонених по четвірках, розподіливши їх між трьома суддями в "дві зміни",
      – зазначив Полозов.

      Коли конвоїри проводили хлопців до зали засідань, у коридорі зібралось чимала група підтримки. Їх супроводжували оплесками.

      Відео: люди підтримують українських моряків

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.

      Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.
       

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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