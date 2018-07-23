Российский суд зачитал обвинения украинцу Грибу: дело возвращено на доработку

В понедельник, 23 июля, в Северо-Кавказском окружном суде Ростова (Россия) зачитали обвинительный акт незаконно задержанному украинцу Павлу Грибу.

Об этом из зала суда в Facebook сообщила журналистка Ирина Ромалийськая.

По версии обвинения, он (Гриб) склонял (в разговорах и по переписке в Skype) российскую школьницу Татьяну Ершову изготовить взрывчатку и подорвать ее на школьной линейке. Девочка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян",

– говорится в сообщении журналистки.

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Следовательно, российские следователи обвиняют Гриба в склонении к совершению теракта.



Ромалийськая отметила, что сам украинец таких обвинений не признает. Парень рассказал, что во время следствия было множество нарушений.

Впоследствии журналистка сообщила, что суд решил вернуть дело Гриба на доработку прокурорам.

Кто такой Павел Гриб?Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.