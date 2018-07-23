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Російський суд зачитав звинувачення українцю Грибу: справу повернуто на доопрацювання

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Павлові Грибу зачитали обвинувачення у російському суді
Павлові Грибу зачитали обвинувачення у російському суді / Facebook-сторінка Ірини Ромалійської

В понеділок, 23 липня, у Північно-Кавказькому окружному суді Ростова (Росія) зачитали обвинувальний акт незаконно затриманому українцю Павлові Грибу.

Про це із зали суду у Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

За версією обвинувачення, він (Гриб) схиляв (у розмовах та по листуванню у Skype) російську школярку Тетяну Єршову виготовити вибухівку та підірвати її на шкільній лінійці. Дівчинка нібито не любила "вчителів, учнів та всіх росіян",
– мовиться у повідомленні журналістки.

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Відтак, російські слідчі звинувачують Гриба у схилянні до скоєння теракту.

Ромалійська наголосила, що сам українець таких звинувачень не визнає. Хлопець розповів, що під час слідства було безліч порушень.

Згодом журналістка сповістила, що суд вирішив повернути справу Гриба на доопрацювання прокурорам.

Хто такий Павло Гриб? Український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Розслідування заручники Теракт
Джерело: 24 канал
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