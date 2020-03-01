Российский суд затягивает решение, чтобы Мемедеминов находился в условиях пыток, – адвокат

Российский суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор крымского блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. Это дает возможность держать блогера в следственном изоляторе – в нечеловеческих условиях пыток.

О затягивании суда и влиянии этого на Наримана Мемедеминова сообщил его адвокат Эдем Семедляев в эфире "Крым.Реалии".

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По словам защитника, российский суд затягивает рассмотрение апелляции на приговор. У Мемедеминова уже есть право на условно-досрочное освобождение. Однако пока приговор не вступит в законную силу, заявление нельзя подать.

Южный окружной военный суд еще не выполнил некоторые процессуальные моменты, а именно – не позволил ходатайство Наримана: не вручил протокол заседания, не ознакомил с материалами уголовного дела,

– отметил адвокат.

Он добавил, что неизвестно, сколько еще продлится такое затягивание. Семедляев объясняет такое поведение суда тем, что это дает возможность держать Наримана в следственном изоляторе. "В этих нечеловеческих условиях пыток. Колония-поселение гораздо мягче", – считает адвокат.

По словам защитника, Мемедеминов решил доказывать свою невиновность в высших судах, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Важно! Ранее Семедляев сообщал, что у Мемедеминова ухудшается состояние здоровья в следственном изоляторе.

Что известно о Наримане Мемедеминове и деле РФ против него