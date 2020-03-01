Российский суд затягивает решение, чтобы Мемедеминов находился в условиях пыток, – адвокат
Российский суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор крымского блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. Это дает возможность держать блогера в следственном изоляторе – в нечеловеческих условиях пыток.
О затягивании суда и влиянии этого на Наримана Мемедеминова сообщил его адвокат Эдем Семедляев в эфире "Крым.Реалии".
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По словам защитника, российский суд затягивает рассмотрение апелляции на приговор. У Мемедеминова уже есть право на условно-досрочное освобождение. Однако пока приговор не вступит в законную силу, заявление нельзя подать.
Южный окружной военный суд еще не выполнил некоторые процессуальные моменты, а именно – не позволил ходатайство Наримана: не вручил протокол заседания, не ознакомил с материалами уголовного дела,
– отметил адвокат.
Он добавил, что неизвестно, сколько еще продлится такое затягивание. Семедляев объясняет такое поведение суда тем, что это дает возможность держать Наримана в следственном изоляторе. "В этих нечеловеческих условиях пыток. Колония-поселение гораздо мягче", – считает адвокат.
По словам защитника, Мемедеминов решил доказывать свою невиновность в высших судах, вплоть до Европейского суда по правам человека.
Важно! Ранее Семедляев сообщал, что у Мемедеминова ухудшается состояние здоровья в следственном изоляторе.
Что известно о Наримане Мемедеминове и деле РФ против него
- Нариман Мемедеминов – гражданский журналист, блоггер, активист Крымской солидарности.
- Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминова обвинили в публичных призывах к проведению террористической деятельности в интернете.
- В начале октября 2019 года в Южном окружном военном суде состоялось судебное заседание по "делу" Наримана Мемедеминова. Решением суда блогера приговорили его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Мемедеминову также запретили заниматься администрированием сайтов в течение 2 лет.
- Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, на свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".