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      Захваченные Россией в Азовском море рыбаки вернулись в Украину: фото

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      В субботу, 29 февраля, в Украину вернулись четверо моряков, российские пограничники задержали 14 февраля в Азовском море. Тактическая группа морской охраны Государственной пограничной службы Украины обеспечила их сопровождение в порт Бердянска.

      Там устанавливаются все обстоятельства задержания моряков Россией, сообщает ГПСУ.

      К слову: Известны имена украинских рыбаков, задержанных Россией

      До расстояния почти 10 миль от порта Бердянска их сопровождали корабли Погранслужбы ФСБ России. После приближения ранее задержанного судна украинские пограничники проверили все документы. Они установили, что это именно этот катер и именно эти моряки.

      Каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, поскольку они якобы вышли в море "с нарушением пограничного режима".

      В то же время морскому судну, на котором рыбачили задержаны Россией мужчины, запретили выходить в море в течение 30 суток.

      Задержанные Россией моряки вернулись в Украину: смотрите фото

      Как и почему Россия задержала украинских рыбаков:

      • Украинские рыбаки на судне вышли в Азовское море из села Райновка Запорожской области.
      • 15 февраля в западной части Азовского моря их задержали россияне. После этого рыбаков доставили в оккупированную Керчь и арестовали на 10 суток
      • По словам оккупантов, капитан судна якобы не выполнил требование пограничников РФ остановиться. Кроме того, украинцы вроде бы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
      • На инцидент сразу отреагировали в МИД Украины. Дипломаты подчеркнули, что Россия должна придерживаться всех международных обязательств, освободить украинских рыбаков и их судно.
      • 25 февраля Россия отпустила задержанных моряков.

      Важно! Российские ФСБшники не имели права задерживать украинских моряков на территории Украины в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Бердянск Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Водный транспорт Госпогранслужба Новости Украины
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