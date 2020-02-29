Захоплені Росією в Азовському морі рибалки повернулися в Україну: фото
У суботу, 29 лютого, в Україну повернулися четверо моряків, яких російські прикордонники затримали 14 лютого в Азовському морі. Тактична група морської охорони Державної прикордонної служби України забезпечила їхній супровід до порту Бердянська.
Саме там наразі встановлюються усі обставини затримання моряків Росією, повідомляє ДПСУ.
До слова: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія
До відстані у майже 10 миль від порту Бердянська їх супроводжували кораблі Прикордонслужби ФСБ Росії. Після наближення раніше затриманого судна українські прикордонники перевірили усі документи. Вони встановили, що це саме цей катер і саме ці моряки.
Кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, позаяк вони буцімто вийшли у море "з порушенням прикордонного режиму".
Водночас морському судну, на якому рибалили затримані Росією чоловіки, заборонили виходити у море протягом 30 діб.
Затримані Росією моряки повернулися в Україну: дивіться фото
Як і чому Росія затримала українських рибалок:
- Українські рибалки на судні вийшли в Азовське море з села Райнівка Запорізької області.
- 15 лютого у західній частині Азовського моря їх затримали росіяни. Після цього рибалок доправили до окупованої Керчі та арештували на 10 діб
- За словами окупантів, капітан судна нібито не виконав вимогу прикордонників РФ зупинитися. Окрім того, українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
- На інцидент одразу відреагували в МЗС України. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися усіх міжнародних зобов'язань, звільнити українських рибалок та їх судно.
- 25 лютого Росія відпустила затриманих моряків.
Важливо! Російські ФСБшники не мали права затримувати українських моряків на території України відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.