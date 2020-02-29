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      Захоплені Росією в Азовському морі рибалки повернулися в Україну: фото

      - Читать новость на русском

      У суботу, 29 лютого, в Україну повернулися четверо моряків, яких російські прикордонники затримали 14 лютого в Азовському морі. Тактична група морської охорони Державної прикордонної служби України забезпечила їхній супровід до порту Бердянська.

      Саме там наразі встановлюються усі обставини затримання моряків Росією, повідомляє ДПСУ.

      До слова: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

      До відстані у майже 10 миль від порту Бердянська їх супроводжували кораблі Прикордонслужби ФСБ Росії. Після наближення раніше затриманого судна українські прикордонники перевірили усі документи. Вони встановили, що це саме цей катер і саме ці моряки.

      Кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, позаяк вони буцімто вийшли у море "з порушенням прикордонного режиму".

      Водночас морському судну, на якому рибалили затримані Росією чоловіки, заборонили виходити у море протягом 30 діб. 

      Затримані Росією моряки повернулися в Україну: дивіться фото

      Як і чому Росія затримала українських рибалок:

      • Українські рибалки на судні вийшли в Азовське море з села Райнівка Запорізької області.
      • 15 лютого у західній частині Азовського моря їх затримали росіяни. Після цього рибалок доправили до окупованої Керчі та арештували на 10 діб
      • За словами окупантів, капітан судна нібито не виконав вимогу прикордонників РФ зупинитися. Окрім того, українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
      • На інцидент одразу відреагували в МЗС України. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися усіх міжнародних зобов'язань, звільнити українських рибалок та їх судно.
      • 25 лютого Росія відпустила затриманих моряків.

      Важливо! Російські ФСБшники не мали права затримувати українських моряків на території України відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Бердянськ Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Водний транспорт Держприкордонслужба Новини України
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