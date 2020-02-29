Захоплені Росією в Азовському морі рибалки повернулися в Україну: фото

У суботу, 29 лютого, в Україну повернулися четверо моряків, яких російські прикордонники затримали 14 лютого в Азовському морі. Тактична група морської охорони Державної прикордонної служби України забезпечила їхній супровід до порту Бердянська.

Саме там наразі встановлюються усі обставини затримання моряків Росією, повідомляє ДПСУ.

До слова: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

До відстані у майже 10 миль від порту Бердянська їх супроводжували кораблі Прикордонслужби ФСБ Росії. Після наближення раніше затриманого судна українські прикордонники перевірили усі документи. Вони встановили, що це саме цей катер і саме ці моряки.

Кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, позаяк вони буцімто вийшли у море "з порушенням прикордонного режиму".

Водночас морському судну, на якому рибалили затримані Росією чоловіки, заборонили виходити у море протягом 30 діб.

Затримані Росією моряки повернулися в Україну: дивіться фото

Як і чому Росія затримала українських рибалок:

Українські рибалки на судні вийшли в Азовське море з села Райнівка Запорізької області.

15 лютого у західній частині Азовського моря їх затримали росіяни. Після цього рибалок доправили до окупованої Керчі та арештували на 10 діб

За словами окупантів, капітан судна нібито не виконав вимогу прикордонників РФ зупинитися. Окрім того, українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.

На інцидент одразу відреагували в МЗС України. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися усіх міжнародних зобов'язань, звільнити українських рибалок та їх судно.

25 лютого Росія відпустила затриманих моряків.

Важливо! Російські ФСБшники не мали права затримувати українських моряків на території України відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.