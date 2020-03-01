Російський суд затягує рішення, щоб блогер Мемедемінов перебував в умовах тортур, – адвокат

Російський суд навмисно затягує розгляд апеляції на вирок кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова. Це дає можливість тримати блогера в слідчому ізоляторі – у нелюдських умовах тортур.

Про зволікання суду та вплив цього на Нарімана Мемедемінова повідомив його адвокат Едем Семедляєв в ефірі "Крим.Реалії".

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За словами захисника, російський суд затягує розгляд апеляції на вирок. Мемедемінов вже має право на умовно-дострокове звільнення. Однак поки вирок не набуде законної сили, заяву не можна подати.

Південний окружний військовий суд досі не виконав деякі процесуальні моменти, а саме – не дозволив клопотання Нарімана: не вручив протокол засідання, не ознайомив з матеріалами кримінальної справи,

– зазначив адвокат.

Він додав, що невідомо, скільки ще триватиме таке затягування. Семедляєв пояснює таку поведінку суду тим, що це дає можливість тримати Нарімана в слідчому ізоляторі. "У цих нелюдських умовах тортур. Колонія-поселення набагато м'якша", – вважає адвокат.

За словами захисника, Мемедемінов вирішив доводити свою невинуватість у вищих судах, аж до Європейського суду з прав людини.

Важливо! Раніше Семедляєв повідомляв, що у Мемедемінова погіршується стан здоров'я у слідчому ізоляторі.

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