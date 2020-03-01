Російський суд затягує рішення, щоб блогер Мемедемінов перебував в умовах тортур, – адвокат
Російський суд навмисно затягує розгляд апеляції на вирок кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова. Це дає можливість тримати блогера в слідчому ізоляторі – у нелюдських умовах тортур.
Про зволікання суду та вплив цього на Нарімана Мемедемінова повідомив його адвокат Едем Семедляєв в ефірі "Крим.Реалії".
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За словами захисника, російський суд затягує розгляд апеляції на вирок. Мемедемінов вже має право на умовно-дострокове звільнення. Однак поки вирок не набуде законної сили, заяву не можна подати.
Південний окружний військовий суд досі не виконав деякі процесуальні моменти, а саме – не дозволив клопотання Нарімана: не вручив протокол засідання, не ознайомив з матеріалами кримінальної справи,
– зазначив адвокат.
Він додав, що невідомо, скільки ще триватиме таке затягування. Семедляєв пояснює таку поведінку суду тим, що це дає можливість тримати Нарімана в слідчому ізоляторі. "У цих нелюдських умовах тортур. Колонія-поселення набагато м'якша", – вважає адвокат.
За словами захисника, Мемедемінов вирішив доводити свою невинуватість у вищих судах, аж до Європейського суду з прав людини.
Важливо! Раніше Семедляєв повідомляв, що у Мемедемінова погіршується стан здоров'я у слідчому ізоляторі.
Що відомо про Нарімана Мемедемінова та справу РФ проти нього
- Наріман Мемедемінов – цивільний журналіст, блогер, активіст Кримської солідарності.
- Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінова звинуватили у публічних закликах до проведення терористичної діяльності в інтернеті.
- На початку жовтня 2019 року у Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання по "справі" Нарімана Мемедемінова. Рішенням суду блогера засудили його до 2 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні. Мемедемінову також заборонили займатися адмініструванням сайтів протягом 2 років.
- Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, на вільне отримання і поширення інформації, у тому числі за допомогою мережі Інтернет".
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