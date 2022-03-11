Пленный российский летчик, заместитель командира 47-го авиационного полка оккупантов Максим Криштоп рассказал во время конференции.

Внимание Пленный летчик рассказал, что сбросил 10 тонн фугасных бомб на Украину

Я, подполковник Криштоп Максим Сергеевич, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка. В январе 2022 года командиром полка, полковником Лобода Алексеем Геннадиевичем, до нас была доведена информация о предстоящем участии в боевых действиях на территории Украины,

– сказал Криштоп.

Летчик рассказал, что на территорию части аэродрома подвозили боеприпасы авиационных средств поражения. Параллельно с этим проводили тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО.

Маскируя подготовку к вторжению общими русско-белорусскими учениями.

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