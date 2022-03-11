Полонений російський льотчик, заступник командира 47-го авіаційного полку окупантів Максим Кріштоп розповів про це під час конференції.

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Я, підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку. У січні 2022 року командиром полку, полковником Лобода Олексієм Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України,

– сказав Криштоп.

Льотчик розповів, що на територію частини їхнього аеродрому підвозили боєприпаси авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим проводили тренування по польотах на гранично малих висотах з подолання ППО.

Підготовку до вторгнення маскували спільними російсько-білоруськими навчаннями.

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