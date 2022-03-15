Соответствующее заключение сделали бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, проанализировав изъятые у оккупантов вещи. По данным наших военных, на границе захватчикам выдали сухпайки только на 3 дня.

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Очевидно, решисты думали, что этого хватит, чтобы захватить столицу. Однако ВСУ разрушили планы оккупантов: прошло уже почти 3 недели, как украинские защитники дают достойный отпор орде. Такого сопротивления в России точно не ожидали, потому и снарядили свое захватническое войско минимальным запасом провизии.

"Они начали целыми подразделениями сдаваться в плен, когда поняли, что им здесь не рады. А наиболее упрямые из них либо уже раскладываются на украинской земле, либо убегают от украинцев по полям нашей Украины. Нам в принципе не жалко, пусть еще немного побегают. Умрут уставшими", – подытожили "выговцы".

ВСУ показали сухпайки российских захватчиков / Фото 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского

Уже с первых дней войны орки стали заниматься мародерством. Оставшись без еды и горючего, они цинично грабят магазины и дома мирных украинцев.

На днях рашисты получили официальное разрешение обворовывать украинцев от своего руководства: там разрешили солдатам перейти на "самообеспечение" . Что, в сущности, и означает мародерство.