Сообщения с угрозами поступили в ряд судов Подмосковья. Детали публикуют росСМИ, информирует 24 канал.

Обратите внимание Путин и Пригожин хотят отбирать имущество у российских олигархов во благо войны, – ISW

Угрозы настолько испугали россиян, что СМИ всерьез рассказывают, что "в настоящее время никого не эвакуировали". Однако провели тщательную проверку.

Владимир Путин испугался "хлопка" на аэродромах России. А после угрозы фекальных бомб, за которые уже взялись в России, очевидно, вообще из бункера не будет выходить.

В России сняли неадекватное видео с хомячком

Российская пропаганда уже давно пробила дно. Клоуны пытаются напрасно напугать Европу холодной зимой. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за независимость. В то же время россияне до сих пор на что-то надеются и снимают все более тупые и тупые видео.

В этот раз захватчики сняли "ужастик" о новогодних праздниках. Главным героям видео стал хомячок. Сначала родители дарят пушистику девочке на день рождения. А позже без российских энергоресурсов все становится настолько плохо, что через два года мама сварит из хомячка уху. Такой безумный и отвратительный сюжет может появиться только в головах россиян.