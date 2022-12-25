Повідомлення з погрозами надійшли низці судів Підмосков'я. Деталі публікують росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW

Погрози настільки налякали росіян, що ЗМІ всерйоз розповідають, що "наразі нікого не евакуювали". Однак провели ретельну перевірку.

Владімір Путін налякався "бавовни" на аеродромах Росії. А після загрози фекальних бомб, за які вже взялися у Росії, вочевидь, взагалі з бункера не виходитиме.

У Росії зняли неадекватна відео з хом'ячком

Російська пропаганда вже давно пробила дно. Клоуни намагаються марно налякати Європу холодною зимою. Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за незалежність. Водночас росіяни досі на щось сподіваються та знімають все тупіші й тупіші відео.

Цього разу загарбники зняли "жахастик" про новорічні свята. Головним героям відео став хом'ячок. Спершу батьки дарують пухнастика дівчинці на день народження. А тоді без російських енергоресурсів все стає настільки зле, що через два роки мама зварить з хом'ячка юшку. Такий божевільний та огидний сюжет може з'явитися тільки у головах росіян.