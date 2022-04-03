Российским властям придется отвечать за эти преступления, – Макрон о зверствах на Киевщине

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал зверства, которые совершили российские военные на Киевщине

На своей странице в социальной сети твиттер Эммануэль Макрон сообщил, что фотографии, которые доходят из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы.

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"На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сочувствие жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления", – написал Макрон.

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