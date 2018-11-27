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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Российским военным, которые таранили украинских моряков, объявили подозрение

      612 Читати новину українською
      Азовское море
      Азовское море / Фото из открытых источников

      Российским военным, которые 25 ноября атаковали корабль украинских моряков, объявили подозрение.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

      Читайте также: Россия атаковала Украину в Азовском море: появилось фото поврежденного катера

      СБУ в Одесской области заинтересовалась восемью пограничниками ФСБ и Вооруженных Сил РФ. В частности, это руководители Федеральной службы безопасности.

      Инкриминируется часть вторая статьи 437 (планирование, подготовка, решения и ведение агрессивной войны), часть вторая статьи 15 (покушение на преступление) и пункт первый статьи 115 (умышленное убийство),
      – заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

      Видеокомментарий Андрея Лысенко:

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Водный транспорт Новости России
      Источник: 24 канал
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