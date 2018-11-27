Российским военным, которые таранили украинских моряков, объявили подозрение

Российским военным, которые 25 ноября атаковали корабль украинских моряков, объявили подозрение.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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СБУ в Одесской области заинтересовалась восемью пограничниками ФСБ и Вооруженных Сил РФ. В частности, это руководители Федеральной службы безопасности.

Инкриминируется часть вторая статьи 437 (планирование, подготовка, решения и ведение агрессивной войны), часть вторая статьи 15 (покушение на преступление) и пункт первый статьи 115 (умышленное убийство),

– заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Видеокомментарий Андрея Лысенко:

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.