Российским военным, которые таранили украинских моряков, объявили подозрение
Российским военным, которые 25 ноября атаковали корабль украинских моряков, объявили подозрение.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
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СБУ в Одесской области заинтересовалась восемью пограничниками ФСБ и Вооруженных Сил РФ. В частности, это руководители Федеральной службы безопасности.
Инкриминируется часть вторая статьи 437 (планирование, подготовка, решения и ведение агрессивной войны), часть вторая статьи 15 (покушение на преступление) и пункт первый статьи 115 (умышленное убийство),
– заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Видеокомментарий Андрея Лысенко:
Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.