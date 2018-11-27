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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Російським військовим, які таранили українських моряків, оголосили підозру

      3275 Читать новость на русском
      Азовське море
      Азовське море / Фото з відкритих джерел

      Російським військовим, які 25 листопада атакували корабель українських моряків, оголосили підозру.

      Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

      Читайте також: Росія атакувала Україну в Азовському морі: з’явилось фото пошкодженого катера

      СБУ в Одеській області зацікавилися вісьмома прикордонниками ФСБ та Збройних Сил РФ. Зокрема, це керівники Федеральної служби безпеки.

      Інкримінується частина друга статті 437 (планування, підготовка та розв'язання та ведення агресивної війни), частина друга статті 15 (замах на злочин) та пункт перший статті 115 (умисне вбивство),
      – заявив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

      Відеокоментар Андрія Лисенка: 

      Нагагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Водний транспорт Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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