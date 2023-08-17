Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, на каких направлениях могут активизироваться российские оккупанты.

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"Они могут готовить наступательные действия по восстановлению сухопутного коридора в Крым или движения по Донбассу. Россияне будут пытаться за весну и лето восстановить утраченные в этом году позиции", – отметил Свитан.

Из-за зависимости от погодных условий активные боевые действия будут продолжаться только до начала осени и возобновятся в конце весны. Именно тогда россияне могут снова двинуться по территории Украины.

Какая ситуация с ресурсами

Для очередного наступления россияне могут собрать около 300-350 тысяч человек. Для этого власти попытаются повторить прошлогодний вариант мобилизации, хотя он может быть в усеченной форме.

Кроме того, в стране-агрессоре не сбавляет темпов оборонпром.

"Но еще впереди полгода – многое может произойти. Нам могут передать ракеты ATACMS и самолеты F-16 – и тогда все эти планы россиян нарушатся", – констатировал Свитан.

Украина будет воевать до освобождения всех территорий