Вероятно, на территории Беларуси разместят несколько "Искандеров". Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Он (Лукашенко – 24 Канал) говорит: "Нам нужно разместить ядерное оружие, чтобы не было угрозы для Беларуси". Он лжет как всегда. Ведь для него главная угроза – она не внешняя, внутри там есть", – подчеркнул политтехнолог.
И самопровозглашенный президент Беларуси это прекрасно понимает. К тому же, была информация о том, что Лукашенко чуть не приказ отдал, чтобы его армия зашла на территорию Украины. Но белорусские военные отказались.
"Мы не враги белорусскому народу. Это Лукашенко враг. Белорусский народ – нам не враги. 2020 год это показал. Была очень хорошая попытка снести (Лукашенко – 24 Канал)", – заявил Борис Тизенгаузен.
Что произошло в Беларуси в 2020 году
В августе 2020 года после президентских выборов в Беларуси люди вышли на улицы из-за недоверия результатам. Но внутренние белорусские войска и ОМОН разгоняли митингующих, в частности, водометами и слезоточивым газом. А также, по информации правозащитников, стреляли даже из огнестрельного оружия. Согласно разным данным, тогда задержали тысячи белорусов. Их избивали и не оказали медицинской помощи. Со временем в сентябре состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Многие страны мира не признали её легитимность.
Не угроза, а "для защиты"
По мнению политтехнолога, Александр Лукашенко чувствует, что за ним "придут". Это заметно, в частности, по его риторике. Поэтому в Беларуси будут размещать ядерное оружие.
Какая кампания началась в Беларуси: смотрите видео
К тому же, в стране началась активная кампания. Людям рассказывают, что даже, если ядерное оружие таки разместят, то оно "не взорвется". И, мол, даже если в нее попадет ракета – она тоже "не взорвется".
Их успокаивают, что это вообще не угроза, это "для защиты". Не знаю, кто в это верит. От кого защищаться? Раньше Лукашенко приходилось защищаться только от своего народа,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Российское ядерное оружие в Беларуси: последнее
- Россия планирует разместить свое ядерное оружие в Беларуси. Владимир Путин заявил, что это должны сделать после 7 – 8 июля.
- Белорусский диктатор отметил, что это якобы "важный комплекс мер". Мол, он будет работать на "поддержку" стран.
- Политолог Тарас Загородний убежден, что россияне не решатся передать контроль над тактическим ядерным оружием белорусам. Мол, политическое и военное руководство России понимает последствия этого.